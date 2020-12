L’événement du Nouvel An à Fortnite a été divulgué

Des plans Jeux épiques pour célébrer la nouvelle année à Fortnite plus tard cette semaine, ont apparemment été divulgués.

Voici un aperçu du jeu sur ce qui devrait se passer lors de l’événement du Nouvel An! Une grande faille s’ouvrira à côté d’un tas de feux d’artifice. pic.twitter.com/ADcWqCTDJa – InTheShade – Fuites Fortnite (@InTheShadeYT)

Le mineur de données de Fortnite InTheShadeYT Il s’est rendu sur Twitter pour partager un extrait des festivités présumées de Nouvel An dans le jeu de cette année, montrant une fissure dans le ciel à côté d’un feu d’artifice. On ne sait actuellement pas si la faille jouera un rôle majeur d’après ce qui a été révélé dans le filtration.

Jeux épiques n’a pas encore commenté le filtration, et n’a pas annoncé officiellement son intention de célébrer Nouvel An. Célébrations du Nouvel An passé à Fortnite Ils ont présenté une boule disco géante qui tombe du ciel.

Plus tôt ce mois-ci des skins pour les personnages Marvel ont fui comme Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster, avec un pour Flèche verte de DC.

Fortnite a été influencé par les nouveaux skins de personnages depuis la sortie du chapitre 2, saison 5. Kratos de « God of War », Master chef de « Halo », Daryl Dixon et Michonne de « The Walking Dead », avec Mandalorian et bébé Yoda de « The Mandalorian ».