L’événement drive-in du 30e anniversaire de Thelma et Louise réunira Geena Davis et Susan Sarandon

Il y a trente ans, Susan Sarandon et Geena Davis ont fait un film emblématique et ont conduit leur voiture d’une falaise sur fond de voitures de police et d’hélicoptères dans Thelma & Louise de Ridley Scott. Maintenant, pour célébrer, le couple se réunit pour l’anniversaire marquant du film lors d’un événement spécial en voiture le 18 juin. En plus d’offrir aux nombreux fans des actrices et à ceux du film, quelque chose de spécial pour marquer l’occasion, l’événement permettra également de récolter des fonds pour le Geena Davis Institute on Gender in Media et la LA Regional Food Bank.

L’événement commencera par une conversation approfondie avec les protagonistes du film, qui sera modérée par Rebecca Keegan de The Hollywood Reporter, qui devrait se souvenir de ses expériences de tournage du film et d’autres informations en coulisse que les fans peuvent ou non être au courant. de. Keegan a partagé les nouvelles de l’événement sur son propre compte Twitter, commentant qu’elle se souvient « avoir regardé Thelma & Louise à 14 ans au centre commercial avec ma grande sœur et ressentir un sentiment de liberté, d’excitation, de vent dans mes cheveux, d’être éveillé. être considéré comme un classique aujourd’hui.

Je me souviens avoir regardé Thelma et Louise à 14 ans au centre commercial avec ma grande sœur et avoir ressenti un sentiment de liberté, d’excitation, de vent dans mes cheveux, d’être éveillé. Je vais modérer cette conversation avec Geena Davis et Susan Sarandon au Greek pour le 30e anniversaire du film. Venir! https://t.co/RlpODM0EeP – Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 3 juin 2021

Après la conversation intime, le film sera projeté au coucher du soleil pour le public du drive-in, leur permettant une fois de plus de voir le couple devenir des hors-la-loi involontaires après avoir tué un homme et s’être enfui à travers le sud-ouest, se dirigeant toujours vers leur rencontre fatidique avec le grand Canyon. Parmi les nombreux moments forts que le film a à offrir, il ne faut pas oublier qu’il met également en scène Brad Pitt dans l’un de ses premiers rôles au cinéma, ainsi que de grands tours de Harvey Keitel et Michael Madsen.

La réaction du public lors de la sortie du film en 1991 est quelque chose qui Geena Davis se souvient, non seulement en ce qu’il a fait un succès du film, mais sur ses propres choix de carrière qui l’ont suivi. Elle a déclaré: « Ce qui a été si frappant, c’est la réaction intense au film. Thelma et Louise finissent par tomber d’une falaise, et les téléspectateurs se sont toujours sentis exaltés par leur histoire. Cela m’a fait réaliser à quel point nous donnons aux femmes peu d’opportunités de sortir se sentir inspiré et responsabilisé par les personnages féminins. Cela a tout changé dans la façon dont j’ai choisi les rôles à l’avenir. »

Susan Sarandon, qui, comme Davis, est devenu l’une des stars emblématiques du cinéma, n’a pas tardé à ajouter qu’ils n’avaient aucune idée de l’impact que le film allait avoir sur le plan culturel au cours des trente années suivantes. « Quand on tournait Thelma & Louise il y a trente ans, nous n’avions aucune idée de l’impact culturel que cela continuerait d’avoir pendant des décennies », a-t-elle commenté. « À l’époque, c’était révolutionnaire d’avoir deux femmes dans un film qui n’étaient pas ennemies et qui s’amusaient ensemble À l’écran. Je pense que cela a été l’une des plus grandes percées – aujourd’hui, il y a tellement de brillantes actrices qui font des films où les femmes ne sont pas opposées les unes aux autres et ont le pouvoir de déterminer leur propre destin. »

A sa sortie, Thelma & Louise a été critiqué pour avoir dépeint négativement les hommes – prouvant que bien que le sujet puisse varier, de telles controverses n’ont pas changé au fil des ans – mais a été un succès critique, recevant six nominations aux Oscars, dont les nominations de la meilleure actrice pour Davis et Sarandon, qui en fait toujours le film le plus récent à avoir deux rôles principaux nominés dans la même catégorie du meilleur acteur ou de la meilleure actrice. Le 30e anniversaire Drive-In a lieu au théâtre grec de Cinespia et a vendu tous ses billets à 75 € peu de temps après avoir été initialement annoncé. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

