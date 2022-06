L’événement Disney que tous les fans de Marvel attendent

merveille

Disney a tout prêt pour la convention D23 2022 où Marvel Studios et Lucasfilm avanceront des détails sur tous leurs projets. Un peu de patience !

© GettyKevin Feige s’exprimant lors d’un événement.

merveille a développé avec un grand succès la phase 4 de son univers cinématographique, qui a commencé une fois la saga de l’infini terminée, qui a eu sa dernière entrée avec Spider-Man: loin de chez soi. Depuis, il y a eu des séries et des films qui ont fait avancer l’histoire des héros et des méchants, notamment traversée par le concept de multiversquelque chose qui pouvait être vu très clairement dans des titres tels que Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Cependant, les fans de l’étude menée par Kévin Feig envie d’en savoir un peu plus sur l’avenir des différentes propriétés qui composent le Univers cinématographique Marvel. Quel meilleur endroit pour réunir le fandom avec les cinéastes que la convention J23 2022 en charge de La Maison de la Souris ? Dans ce contexte, le public peut obtenir beaucoup de nouvelles juteuses de Marvel.

Un événement à prévoir !

Convention J23 2022 se tiendra le samedi 10 septembre à Anaheim, en Californie et mettra en vedette la participation de cinéastes et de stars du studio ainsi que des invités spéciaux qui partageront des annonces ainsi que des images et des avant-premières exclusives des films et séries télévisées que le fandom est attend avec impatience. C’est une excellente nouvelle pour les fans de Univers cinématographique Marvel.

Ce qui est certain, c’est que Studios Marvel n’a pas tenu de panel en direct depuis août 2019 un mois après Spider-Man: loin de chez soi clôturera avec succès la Saga Infinity, alors cette nouvelle rencontre avec les responsables de la réalisation de la Phase 4 du MCU peut signifier plein de révélations juteuses pour les fans de la marque qui pourront anticiper l’avenir de leurs personnages préférés.

Ce panneau de merveille aura lieu un peu plus de la moitié de elle hulk par plateforme de streaming Disney+ et après cette présentation, il y aura peu de premières laissées par la société de production en 2022. On ne sait pas encore quand le deuxième volet de Et qu’est-ce qui se passerait si…? et nous pouvons aussi attendre Panthère noire : Wakanda pour toujours en plus du spécial vacances des gardiens de la Galaxie à la fin de l’année, entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂