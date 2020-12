L’événement d’illumination Pokémon revient au Japon pour illuminer la vie des fans

JaponLe Sagamiko Resort a annoncé son intention d ‘organiser l’ événement extérieur Pokémon Illumination. Contrairement à d’autres événements en salle qui ont décidé de rester en ligne cette année, l’événement Pokémon Illumination est complètement à l’extérieur et permet aux invités de rester socialement distants.

Le sommet de la montagne du Sagamiko Resort a été transformé en une région où les Pokémon vivent et jouent. L’événement contient quatre zones distinctes présentant différents groupes de Pokémon. Les clients peuvent choisir de visiter une seule zone ou un laissez-passer pour visiter les quatre endroits.

L’Eevee Rainbow Lift contient un télésiège automatique où les visiteurs peuvent regarder différents spectacles de lumière sur le sol ci-dessous. Les lumières sont affichées pour représenter les différents types d’Eevee. De là, il y a la grande roue Pokémon, où 36 Pokémon différents apparaissent. Le trajet monte jusqu’à 420 mètres dans les airs.

Pokémon Street contient plusieurs monstres, tous représentés par des spectacles de lumière brillants. Il y a aussi des statues Pokémon sur le terrain qui attendent pour accueillir les invités. C’est l’endroit idéal pour les visiteurs et les groupes pour prendre des photos ensemble et créer de nouveaux souvenirs.

La quatrième zone est la forêt légère de Pikachu. Dans cette région, un spectacle de lumière spécial est organisé avec des sons de divers Pokémon.

Pendant l’événement sont des jours spéciaux où le jumeau Pikachu participera à un spectacle de lumière sur une scène. Ces événements auront lieu les week-ends et autres jours fériés spéciaux. L’événement ne se produira pas s’il pleut et les heures changeront en fonction du coucher du soleil.

Le terrain de l’événement aura un endroit où les visiteurs pourront prendre une collation. Quiconque commande un repas parmi la sélection limitée recevra un napperon spécial Pokémon Illumination. Ceux qui commandent une boisson limitée recevront l’un des huit sous-verres en édition limitée. Il existe sept versions normales plus une édition rare de Pikachu où la lumière brille du haut de sa tête.

Quiconque effectue un achat de 30 € ou plus recevra un sac fourre-tout jaune vif sur le thème de Pokémon Illumination. Depuis que le Japon a commencé à facturer les sacs en plastique, ce sac fourre-tout réutilisable sera utile pour tous ceux qui voyagent actuellement dans le pays.

L’événement Pokémon Illumination contient plus de six millions de lumières pour en faire un événement très lumineux. Les terrains de l’événement prennent la priorité pour protéger ses invités. Tous les visiteurs doivent faire prendre leur température et utiliser un désinfectant pour les mains à l’admission. Les clients sont également invités à porter des masques lors de l’entrée et à distance sociale des autres.

L’événement Pokémon Illumination aura lieu du 14 novembre 2020 au 4 avril 2021.