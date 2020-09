L’événement de lancement du Samsung Galaxy Z Fold 2 aura lieu aujourd’hui à 19h30 IST: Comment regarder le livestream

Samsung Tablette samsung galaxy tab a (2019) 8.0" lte 2go/32go noir t295

Samsung Galaxy Tab A (2019) LTE T295La nouvelle tablette Galaxy Tab A de Samsung attire l'attention par son design élégant et minimaliste et le soin de ses finitions. Avec des caractéristiques techniques respectables créées pour que les plus petits puissent profiter de la technologie, il a une connectivité 4G