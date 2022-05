L’événement de la saison 4 de Netflix Stranger Things voit de véritables failles s’ouvrir dans le monde entier

Mardi, Netflix a commencé à publier de mystérieuses coordonnées pour un événement mondial visant à promouvoir la sortie de Stranger Things saison 4. Le post se lit comme suit : « Quelque chose de grand arrive. Trouvez votre ville, et c’est là que nous serons. » Eh bien, maintenant nous savons enfin ce que signifient ces coordonnées. Grâce à un rapport exclusif de l’IGN, nous savons que les coordonnées sont des emplacements de failles qui s’ouvriront à l’Upside Down. Les failles sont un portail vers l’Upside Down, autrefois utilisé par Eleven lors d’une expérience au cours de laquelle elle est entrée en contact avec une créature interdimensionnelle, le Demogorgon.

Dans l’intérêt de la promotion Netflix, les « failles » que nous verrons sont construites à l’aide d’une technologie d’éclairage personnalisée qui se projettera sur plusieurs monuments emblématiques. L’événement se déroulera dans 15 lieux emblématiques de 14 pays à partir du 26 mai. Certains sites qui seront inclus sont l’Empire State Building à New York, The Gateway of India à Mumbai et le Xbox Plaza à Los Angeles. Pour une liste complète des coordonnées, vous pouvez consulter le fil ici. L’expérience à l’Empire State Building durera 15 minutes, avec le compte à rebours mystérieux jusqu’à 20h45 HE. Après le compte à rebours, une faille vers Upside Down apparaîtra, montrant les moments précédents de la série et les scénarios de la saison 4 que nous n’avons pas encore vus.

Se préparer pour la saison 4 de Stranger Things

Netflix a intensifié le marketing avant la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things, qui est un moment crucial pour l’entreprise. Le mois dernier, des rapports ont révélé que Netflix prévoyait de sévir contre le partage de mots de passe après avoir perdu 200 000 abonnés. Ils espèrent sûrement relancer leurs abonnements, car Stranger Things est l’une des émissions Netflix les plus réussies de tous les temps. De plus, la durée de la dernière saison sera sans précédent, le dernier épisode de la série ayant duré deux heures et demie. Les 8 premières minutes de Stranger Things la saison 4 est disponible pour regarder maintenant, avec la dernière bande-annonce ci-dessous.

Stranger Things La saison 4 sortira en deux volumes, le volume un tombant sur Netflix le 27 mai et le volume deux arrivant peu de temps après le 1er juillet.