L’événement de célébration du 100e anniversaire de Betty White dans les cinémas pour aller de l’avant comme prévu

Bien qu’elle ne soit plus avec nous, les fans peuvent toujours célébrer le 100e anniversaire de la légende de la comédie Betty White. Le soir du Nouvel An, il a été annoncé que White était décédée chez elle deux semaines seulement avant son anniversaire marquant. Elle avait hâte de célébrer l’occasion avec une projection en salle du documentaire organisé par Fathom Events. Betty White : 100 ans – Une célébration d’anniversaire.

« Nos cœurs pleurent aujourd’hui avec le décès de Betty White », écrivent les producteurs Steve Boettcher et Mike Trinklein, par Variety. « Au cours des nombreuses années où nous avons travaillé avec elle, nous avons développé un grand amour et une grande admiration pour Betty en tant que personne, et en tant qu’artiste accompli. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses décennies de plaisir qu’elle a apporté à tout le monde. Betty a toujours dit qu’elle était « la plus chanceuse sur deux pieds » à avoir eu une carrière aussi longue qu’elle. Et honnêtement, nous avons été les chanceux de l’avoir depuis si longtemps.

Ils ont ajouté: « Nous irons de l’avant avec nos plans pour montrer le film le 17 janvier dans l’espoir que notre film offrira à tous ceux qui l’aimaient un moyen de célébrer sa vie – et de découvrir ce qui a fait d’elle un trésor national. »

« Qui n’aime pas une fête ?!? Celle-ci va être géniale », avait également déclaré Betty White à propos de la célébration avant son décès.

Le synopsis pour Betty White : 100 ans – Une célébration d’anniversaire se lit comme suit : « Betty White vous invite à son 100e anniversaire. La fête pour la chérie de l’Amérique comprend ses amis étoilés dont Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno , Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer Love Hewitt. Vous vivrez les moments les plus drôles de Betty sur Les filles d’or, hébergement SNL, Chaud à Cleveland, La proposition, Le spectacle de Mary Tyler Moore– et un épisode perdu de la toute première sitcom de Betty. De plus, Betty révèle des histoires intérieures de sa vie et de sa carrière incroyables. »

« Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge. C’est incroyable », a récemment déclaré White à People, attribuant à sa mère son optimisme. « Je l’ai eu de ma mère, et cela n’a jamais changé. Je trouve toujours le positif. »

« Le timing n’est pas facile dans la comédie, car vous devez naviguer dans le timing des autres. Betty pivote comme je ne l’ai jamais vu, ce qui donne un aspect transparent », Sandra Bullock, co-star de White de La proposition, a également déclaré le magazine. « Le reste d’entre nous reste silencieux et prie pour que nous ne soyons pas coupés de la scène. »

Après la mort de White, Bullock a déclaré dans un communiqué diffusé à ET : « Je ne bois pas de vodka… mais je vais ce soir, sur de la glace, avec une tranche de citron avec un hot-dog de l’autre côté et ça va juste être triste. Je vais devoir acheter des lunettes roses parce que Betty était ça pour nous tous.

Betty White : 100 ans – Une célébration d’anniversaire sera projeté pendant une seule journée le 17 janvier 2022. Il est hébergé par Fathom Events avec des projections prévues dans 900 cinémas à travers le pays.





