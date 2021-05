L’événement Days of Play revient avec de nouveaux défis et récompenses

Sony ramène une fois de plus son Jours de jeu événement communautaire pour 2021, récompensant ceux qui participent avec de nombreux thèmes PlayStation 4 et des avatars exclusifs. Répartis en trois étapes, vous devrez jouer à beaucoup de jeux PS5 et PS4 (pas trop difficile), puis gagner des trophées (encore une fois, pas difficile pour nous beaucoup). L’événement commence le 18 mai 2021 et vous pouvez vous inscrire ici. L’inscription est ouverte jusqu’à la fin de ce mois, mais vous devez avoir transmis vos informations PSN avant qu’une étape ne commence pour gagner les récompenses associées.

Pour la première étape, la communauté doit jouer 2,4 millions de jeux et débloquer 7,2 millions de trophées. Cela récompensera un thème PS4, mais atteindra le premier objectif de 3 millions de parties jouées et 8,8 millions de trophées débloqués et vous recevrez trois avatars PSN bonus. La deuxième étape demande ensuite à tout le monde de jouer à 2,9 millions de jeux et de gagner 8,5 millions de trophées, ce qui débloque cinq autres avatars PSN sur le thème des personnages emblématiques de la PlayStation. Un autre objectif bonus est livré avec trois autres avatars PSN.

Enfin, la troisième étape nécessite trois millions de parties à jouer et neuf millions de trophées à gagner. Atteindre ces objectifs ambitieux débloque un autre avatar PSN et un thème dynamique PS4. Cependant, jouez à 3,7 millions de jeux et gagnez 11 millions de trophées et trois autres avatars PSN seront à vous. « Gardez les yeux sur le tracker d’objectifs pour voir la progression de la communauté vers chaque objectif. Les récompenses pour atteindre les objectifs de la communauté de chaque étape seront délivrées via les notifications système PS4 et PS5 environ 1 à 2 jours après la fin de l’étape. »

Sony célébrera également l’événement communautaire avec une vente Days of Play PS Store plus tard ce mois-ci. Participerez-vous? Commencez à griffonner votre plan d’action dans les commentaires ci-dessous.