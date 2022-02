L’événement Apple aura probablement lieu le 8 mars

L’événement printanier d’Apple se rapproche et une date possible est en cours de discussion. Un analyste s’attend à ce qu’un événement purement virtuel ait lieu le 8 mars. Les Californiens y montreront probablement le nouvel iPhone SE et les nouveaux modèles d’iPad Air. Apple pourrait également dévoiler un nouveau Mac.

Le prochain événement Apple est un sujet important dans la newsletter Power-On de Mark Gurman depuis un bon moment. Et le numéro actuel concerne à nouveau l’événement à venir, rapporte MacRumors. Selon Gurman, l’événement Apple devrait avoir lieu le 8 mars. L’accent est mis sur le nouvel iPhone SE et d’autres modèles d’iPad Air.

Nouvel iPhone SE et iPad Air probablement avec puce A15 et 5G

Apple a jusqu’à présent gardé secrètes les informations officielles sur les appareils. Comme le rapporte le site Web de Mac Otakara, certaines informations sur l’équipement des fournisseurs ont déjà été divulguées. L’iPhone SE et les nouveaux modèles d’iPad Air recevront la puce A15 Bionic et prendront en charge la 5G.

Les nouveaux modèles d’iPad Air auraient également une caméra frontale ultra grand angle de 12 mégapixels. Selon le rapport de Mac Otakara, la conception des nouveaux modèles d’iPad Air ne devrait pas différer de l’iPad Air actuel.

Peut-être qu’Apple montrera également un nouveau Mac

Gurman poursuit en signalant qu’Apple prévoit également de sortir au moins un nouveau Mac au printemps. Cependant, il n’est pas clair si cela sera également montré lors de l’événement du 8 mars. Le modèle pourrait être une variante haut de gamme du Mac mini alimenté par les puces M1 Pro et M1 Max. Gurman ne s’attend pas à ce que le nouvel iMac Pro arrive avant fin août ou début septembre.

Dans l’ensemble, Apple aurait quatre nouveaux Mac avec des puces M2 en préparation. Selon Gurman, il s’agit notamment de modèles révisés du MacBook Air, d’un MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme, d’un Mac 24 pouces et d’un Mac mini d’entrée de gamme. Le journaliste de Bloomberg suppose qu’Apple ne publiera pas ces modèles tant que les derniers Mac équipés de puces M1 Pro et M1 Max ne seront pas apparus.