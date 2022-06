LeVar Burton rejoint le Scripps National Spelling Bee 2022

Acteur, réalisateur et éducateur primé LeVar Burton rejoint le Scripps National Spelling Bee, rapporte Variety. Burton, connu pour son travail dans Star Trek : la nouvelle génération et Arc-en-ciel de lecture, accueillera les demi-finales et finales télévisées de la compétition. L’événement a commencé mardi avec des rondes préliminaires; Cette année, Bee accueille 234 jeunes orthographes du monde entier en compétition pour un grand prix de 50 000 €.

Bien que les participants ne puissent pas être âgés de plus de quatorze ans selon les règles d’éligibilité officielles, le National Spelling Bee est tout sauf un jeu d’enfant. comme dispositif stylistique dans le drame grec ancien).

L’événement de trois jours, qui s’est tenu au Gaylord National Resort & Convention Center près de Washington DC, est le premier Bee à se tenir entièrement en personne depuis 2019-2020’s National Spelling Bee a été annulé en raison de la pandémie COVID-19, et le début les manches du Bee 2021 se sont déroulées virtuellement.

2022 marque également un grand pas pour l’Abeille. À partir de cette année, le National Spelling Bee sera diffusé sur ION Television et Bounce TV. Le changement intervient après l’acquisition d’ION par Scripps pour 2,65 milliards de dollars en 2021; ESPN détenait auparavant les droits de diffusion de la compétition.

Burton discutera avec les candidats avant qu’ils ne passent à l’étape de l’orthographe

Parallèlement au passage à ION et Bounce TV, Scripps souhaite fournir aux téléspectateurs plus d’informations sur les candidats. « Ces enfants ne sont pas seulement des orthographes », a déclaré David Hudson, responsable de la programmation originale pour Scripps. « Nous voulons intégrer cela dans ce spectacle. »

En tant qu’hôte, LeVar Burton s’entretiendra avec les brillants jeunes concurrents avant et après leur montée sur scène. Lorsqu’un enfant est exclu de la compétition lors des phases finales, Burton « pourra avoir une véritable conversation de cœur à cœur, en profondeur, avec les enfants, les familles et les enseignants », a déclaré Hudson. En plus des discussions en tête-à-tête, Variety rapporte également que Scripps a filmé un « Road to the Bee » (narré par Burton) menant à l’événement et remplira la finale d’histoires préenregistrées des candidats.

Les demi-finales du Scripps National Spelling Bee 2022 seront diffusées le mercredi 1er juin à 20 h HE; la finale aura lieu le jeudi 2 juin à 20 h HE.

Les événements seront diffusés sur ION, Bounce, Laff et TrueReal. Retrouvez le programme complet des événements et votre station locale sur le site officiel de Scripps National Spelling Bee.