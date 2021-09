LeVar Burton met fin à sa quête pour devenir le prochain hôte de « Jeopardy ».

Pendant « The Daily Show With Trevor Noah », Burton a expliqué pourquoi il n’était plus intéressé par le concert, qui est maintenant partagé par Mayim Bialik et Ken Jennings après le licenciement de l’ancien producteur exécutif Mike Richards.

« Ce qui est fou, c’est que lorsque vous jetez votre dévolu sur quelque chose… ils disent de faire attention à ce que vous souhaitez, car ce que j’ai découvert, c’est que ce n’était pas la chose que je voulais après tout », a déclaré Burton à Trevor Noah. le jeudi soir. « Ce que je voulais, c’était concourir. Je veux dire, je voulais le travail, d’accord, mais ensuite, quand je ne l’ai pas eu, c’était du genre ‘Eh bien, d’accord, quelle est la prochaine étape ?' »

En rapport

Burton a ajouté: « Les opportunités qui se sont présentées à moi parce que je n’ai pas obtenu ce poste, je n’aurais pas pu l’imaginer. Si vous m’aviez donné un stylo et du papier et m’aviez dit: » Eh bien, qu’est-ce que vous voulez vraiment ressembler ?’ Si cela n’incluait pas « Jeopardy », je n’aurais pas été aussi généreux envers moi-même. »

Après la mort d’Alex Trebek alors que le quiz tournait entre les hôtes invités, Burton a fait campagne pour le poste à long terme, devenant rapidement un favori des fans.

Nous l’avons fait tout le monde ! Maintenant, continuez jusqu’à ce que nous entendions tous « Bienvenue sur Jeopardy ! avec votre hôte LeVar Burton » pour les prochaines décennies pic.twitter.com/hovHHe07bD – (@1010IoIolol) 21 avril 2021

« J’ai fait savoir publiquement que je le voulais pour moi-même, que cela avait du sens pour moi, et ils étaient tous à ce sujet », a déclaré Burton. « Cela avait autant de sens pour eux que pour moi. Et, donc, ils le voulaient pour moi autant que je le voulais. »

Burton, qui a animé « Jeopardy » en tant qu’invité du 26 au 30 juillet, a également fait allusion à une autre opportunité télévisée possible, disant à Noah: « Nous essayons de déterminer quel serait le bon jeu télévisé pour LeVar Burton. »

En rapport: