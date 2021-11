LeVar Burton accueillera le Trivial Pursuit Game Show

LeVar Burton animera et produira un nouveau jeu télévisé basé sur Trivial Pursuit après sa candidature pour animer Jeopardy ! n’a pas fonctionné.

Après l’hébergement Péril! n’a pas tout à fait fonctionné, LeVar Burton a aligné un travail d’hébergement d’un autre jeu télévisé. Les Lecture de l’arc-en-ciel hôte et Star Trek : la prochaine génération star vient de signer pour animer une nouvelle émission télévisée basée sur le célèbre jeu à domicile Trivial Pursuit}, produit par le fabricant de jeux Hasbro et Entertainment One. L’émission n’a pas encore sécurisé de réseau ou de service de streaming pour appeler à la maison, mais elle devrait se vendre rapidement avec Burton attaché.

Dans un communiqué, la présidente de Global Unscripted Television chez eOne Tara Long a déclaré : « LeVar Burton est un membre emblématique de la culture pop américaine depuis des décennies. Racines à Lecture de l’arc-en-ciel à Star Trek et au-delà. Son amour pour la curiosité intellectuelle associé à sa capacité à se connecter avec le public du monde entier font de lui le partenaire idéal pour apporter le jeu-questionnaire bien-aimé de Hasbro aux ménages d’une manière nouvelle et excitante.

« Trivial Pursuit est l’une des marques les plus connues dans l’univers du jeu. Je suis ravi de m’être associé à Hasbro et eOne pour commercialiser ce jeu bien-aimé en tant qu’émission premium pour la télévision », a ajouté Burton. L’acteur est également à bord pour produire le film Trivial Pursuit sous sa bannière LeVar Burton Entertainment. Tara Long et Geno McDermott d’eOne sont également producteurs exécutifs avec Sangita Patel de LeVar Burton Entertainment ainsi qu’Hasbro.

Cette nouvelle fait suite à ce qui peut être finalement considéré comme un échec d’hébergement d’expérience Péril! plus tôt cette année. Après une grande demande des fans pour que Burton ait un invité d’essai pour animer l’émission, il a reçu un lot limité d’épisodes, mais n’a finalement pas obtenu le poste. Cette situation en elle-même s’est avérée être un fiasco, le producteur exécutif Mike Richards s’étant nommé nouvel hôte pour se voir montrer la porte peu de temps après, lorsque son passé a été mis en lumière.

Mayim Bialik et Ken Jennings sont depuis montés à bord pour servir d’hôtes invités de Péril! jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent de Richards puisse être nommé. Bialik a clairement indiqué qu’elle espère animer l’émission à plein temps, et bien qu’il y ait de nombreux fans qui l’aiment sur place, aucune décision n’a été prise concernant un nouvel hôte permanent. Certains fans de Burton espéraient qu’il aurait un autre endroit pour accueillir des invités, car il avait précédemment décrit le travail comme une opportunité qu’il avait attendue toute sa vie.

Après tout cela, LeVar Burton a déclaré qu’il s’était rendu compte que l’hébergement Péril! n’était pas le travail de rêve qu’il pensait que ce serait. Il a même taquiné qu’il recherchait un autre jeu télévisé à animer, dont nous savons maintenant qu’il s’est avéré être Trivial Pursuit. Comme Burton l’a expliqué sur Le spectacle quotidien:

« Le fait est que je n’ai jamais pensé à animer un autre jeu télévisé en dehors de Péril!. Mais maintenant, ils sont allés dans une direction différente avec leur émission, ce qui est leur droit, et maintenant je pense, eh bien, ça a du sens [to host another game show]. Alors, voyons ce que je peux faire. Nous essayons de déterminer quel serait le bon jeu télévisé pour LeVar Burton. »

Nous attendons une mise à jour sur ce projet dans un proche avenir car il sécurise une maison. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





