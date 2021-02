L’évaluation du faucon et du soldat de l’hiver promet plus de thèmes pour adultes au sein du MCU

Le MCU a toujours réussi à raconter ses histoires sans injecter trop de sang ou de sang dans la procédure. Maintenant, tout cela semble prêt à changer. Le prochain spectacle DInsey + Le faucon et le soldat de l’hiver présente la note la plus mature de tous les projets MCU à ce jour. Une annonce de Kijkwijzer, qui est le conseil de notation néerlandais du cinéma et de la télévision, a classé la série comme une propriété « 16+ » en raison de la « violence » et du « langage grossier ».

Le faucon et le soldat de l’hiver reprend après les événements de Avengers: Fin de partie. Steve Rogers a transmis le bouclier de Captain America à son allié Sam Wilson et est parti vivre une vie de retraite dans le passé. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas au présent. Et les anciens alliés de Steve, Sam et Bucky Barnes, sont chargés d’une nouvelle mission pour arrêter les machinations du baron Zemo, qui travaille toujours à la création d’un monde où aucun super-héros n’existe. Dans une interview précédente, Anthony Mackie, qui joue Sam alias The Falcon, avait révélé qu’il avait d’abord été sceptique quant à la réalisation d’une émission en streaming MCU.

« Fondamentalement, je pensais que ce spectacle allait être comme le Batman de la vieille école. Comme avec le » pow « , je pensais que ça allait être comme de la merde ou, vous savez, certains des autres spectacles où c’est comme des feuilletons et des trucs. [But] la qualité de notre spectacle avec le jeu d’acteur, avec les scripts, avec le développement des personnages, tout est si haut niveau si haut de gamme, je ne pensais pas qu’il y avait un moyen pour Marvel de le transmettre à la télévision. «

Les remorques pour Le faucon et le soldat de l’hiver ont montré que la série ne coupe pas les coins, mais conserve la même qualité cinématographique que les films MCU. Encore plus excitant est la confirmation que le spectacle se penche davantage pour l’inspiration vers les débuts du MCU, en particulier le Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver ère. Dans une interview, Sebastian Stan, qui joue Bucky alias le soldat de l’hiver, avait partagé son enthousiasme à l’idée de raconter une histoire de MCU avec une action concrète et ancrée dans le monde réel.

« De bien des façons, [the show] Je me sentais comme un film … Ce que j’aimais à ce sujet, c’est que, sur le plan tonique, c’était vraiment dans le même monde que Captain America: The Winter Soldier était, ce qui était l’une de mes expériences préférées que j’ai jamais vécues, point final. Donc, dans un sens, il était ancré dans le monde tel que nous le connaissons. Mais, c’est aussi vraiment bourré de scènes d’action massives et massives mélangées avec une concentration profonde sur le personnage. C’est ce qui est vraiment excitant à ce sujet. Nous arrivons à le garder dans le monde des films, donc c’est reconnaissable de cette façon, mais en même temps, ces personnages gagnent beaucoup plus de temps pour que nous les explorions tous. Nous pouvons les placer dans des situations dans lesquelles nous n’avons jamais pu les mettre auparavant, car vous disposez maintenant de six heures au lieu de deux. C’est toujours une découverte. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle provient de kijkwijzer.nl.

