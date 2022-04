L’euthanasie des adolescents renouvelée pour la saison 2 chez Adult Swim

Pas encore morte! Les résidents de Tender Endings font leur grand retour. Collider rapporte que Adult Swim a renouvelé la série Euthanasie des adolescents pour une deuxième saison. La série centrée sur la mère et la fille a été un succès auprès des téléspectateurs et a valu à l’émission une continuation.

Euthanasie des adolescents se déroule dans un futur proche, où les miroirs vous vendent des publicités et les professeurs sont des hologrammes. En Floride, il existe un salon funéraire appelé Tender Endings, propriété de la famille Fantasy. La famille se compose de Baba, d’Oncle Pete et d’« Euthanasie » Annie. Lorsque la mère d’Annie, Trophy, meurt d’une overdose, son corps est renvoyé à Tender Endings. Avec la combinaison du fluide d’embaumement de Baba, des larmes de sa fille et d’un coup de foudre anormal, Trophy est ramené à la vie en tant que zombie superpuissant. Trophy ne va pas prendre cette seconde chance à la légère et est déterminé à l’utiliser au maximum, ce qui signifie raviver la relation avec la fille adolescente qu’elle a abandonnée.

Euthanasie des adolescents a un casting et une équipe solides derrière lui sous tous les angles. Le spectacle est écrit et créé par Alissa Nutting (Made for Love) et produit par la co-créatrice Alyson Levy (The Shivering Truth). Nutting a une longue histoire d’écriture, elle est surtout connue pour son roman controversé Tampa, qui suit une enseignante de collège et la relation inappropriée qu’elle entretient avec un élève mineur. Levy a également travaillé dans des projets tels que la série de sketchs comiques À la maison avec Amy Sedarisdont elle était membre d’équipage.

Maria Bamford (Grande Bouche) en tant que trophée maman zombie, Jo Firestone (Joe Pera parle avec vous) comme Annie, Tim Robinson (Les Détroiters) comme Oncle Pete, et Bebe Neuwirth (Jumanji) comme Baba. La première saison a également amené plusieurs acteurs invités bien connus tels que H. Jon Benjamin (Les hamburgers de Bob), Stephen Colbert (Le rapport Colbert), Patton Oswalt (Ratatouille), Harvey Guillén (Ce que nous faisons dans l’ombre), et Natasia Demetriou (Stath loue des appartements).





Euthanasie des adolescents a été créée en septembre 2021 et a duré un total de sept épisodes pour sa première saison. L’émission a été produite par le studio PFFR basé à Brooklyn, qui reviendra pour la saison 2. Le studio a contribué à des émissions telles que Parc du Sud, Xavier : ange renégatet À la maison avec Amy Sedaris. Atomic Cartoons, basé au Canada, fera l’animation, leurs œuvres passées incluent l’original de Netflix HildaNickelodeon Max et Rubiset Disney 101 rue Dalmate.

Rejoindre Nutting et Levy seront Lisa M. Thomas, Vernon Chatman, Scott Adsit et John Lee, qui seront tous les producteurs exécutifs de la série. Il n’y a actuellement aucune date de première pour la saison 2. Mais la saison 1 de Teenage Euthanasia est actuellement diffusée sur HBO Max. Comparé aux autres titres plus connus de la gamme Adult Swim, Euthanasie des adolescents offre une bouffée d’air frais en termes de contenu et de direction pour le bloc d’animation. La série dirigée plus féminine s’inscrit dans un autre original que Adult Swim a repris et, ironiquement, également sauvé d’entre les morts, Tuca et Bertie. Si vous vous êtes retrouvé à apprécier ce spectacle en particulier, Euthanasie des adolescents pourrait être votre allée aussi!









