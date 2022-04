Leurres PS Plus avec contenu bonus exclusif pour mai 2022 – les fans de tireurs peuvent se réjouir

Bientôt il est temps de nouveau. début mai pouvez Abonnés PS Plus les nouveaux jeux gratuits aussir Ajouter une bibliothèque de jeux. Un petit cadeau est également inclus pour les fans de jeux de tir parmi vous.

Le dévoilement du mensuel PSPlus-Jeux en Mai crée des tensions dans la communauté. Enfin, le début de la Nouveau PSPlus–un service peu avant. Parce que modèle d’abonnement va avec un nouveau concept repensé et devrait ainsi assurer encore plus d’attrait pour les fans. Nous avons toutes les informations pertinentes pour vous dans cette contribution résumé.

En plus des nouveaux jeux – les pas encore ont été révélés – il y a un Contenu exclusif pour tous les fans de Call of Duty : zone de guerre de la guerre moderne. Le premier goodie du mois prochain est déjà annoncé : Das Pack de combat Odyssée est début mai donc pour tout le monde PSPlus-Membres à l’heure pour le début de la saison 3 gratuitement accessible.

Après une longue Partenariat entre Activision et Sony de nombreux fans soupçonnent que c’est l’un des dernière exclusif contenu bonus est une collaboration entre les deux studios de développement, puisque Microsoft est connu pour reprendre le géant du jeu vidéo Activision. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le méga accord ici!

Le pack de combat Odyssey

Le pack contient le suivant:

Plans d’armes Heavy Foliage et Gold Hawk (tous deux légendaires)

Apparence d’opérateur Bushwacker pour Padmavati Balan (légendaire)

Horloge, talisman, emblème et carte de visite (tous épiques)

Boost double XP de 60 minutes

La communauté n’est pas satisfaite des jeux PS Plus actuels

Comme vous pouvez le lire sur le net, il existe de nombreux les abonnés avec le ligne actuelle mécontent. La raison en est la vedette Hood: Outlaws and Legends, que de nombreux utilisateurs appellent Morte multijoueur est intitulé. Maintenant, on soupçonne que Sony le jeu n’a impliqué que de mourir numéros de joueurs encore une fois montée permettre.

Avec SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom-Rehydrated tu pourrais quand même avoir des fans satisfaire. Cependant, ce titre n’a pas suffi à de nombreux fans. De même le jeu Tuer la flèche, qui est sorti en tant que jeu mobile, n’a finalement pas réussi à impressionner. Cependant, nous ne pouvons que rester curieux et attendre de voir lesquels Les jeux nous apporteront PS Plus en mai 2022.