L’Eurovision de Will Ferrell a un copain l’œuf de Pâques elfe que presque tout le monde a manqué

L’un des premiers films de la carrière de Will Ferrell qui l’a aidé à passer de joueur de SNL à star de cinéma était la comédie de Noël réalisée par Jon Favreau en 2003. Elfe. Dans une interview avec Variety, Ferrell a révélé que son dernier film Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu, en vedette un œuf de Pâques pour Elfe que peu de gens ont remarqué.

« Tu sais ce qui est drôle? Personne n’a compris le sous-texte. Nous essayions de dire comment [my character] Lars a des problèmes avec les elfes et les elfes sont stupides et ont pensé: « Ça va faire rire si drôle à cause de Buddy l’elfe. » Mais ça a juste dépassé la tête de tout le monde. C’était censé être une blague tellement évidente que nous devrions avoir mon personnage à détester tout ce qui concerne les elfes, et j’ai joué dans Elfe. Et c’est juste en quelque sorte passé. «

L’œuf de Pâques de So Ferrell pour Elfe était-ce … son personnage déteste tout ce qui a à voir avec les elfes. Parait à peu près juste. Tandis que Elfe a été un grand succès pour Ferrell, il a montré peu d’intérêt à revenir pour une suite, disant une fois que cela aurait l’air « légèrement pathétique » s’il essayait de se resserrer dans ces collants d’elfe verts. Plus récemment, sa co-star du film, James Caan, avait révélé que la raison pour laquelle Will Ferrell ne voulait pas faire Elf 2 était à cause de ses problèmes avec Favreau.

« Nous allions faire [the sequel], et j’ai pensé: «Oh mon Dieu, j’ai enfin un film en franchise. Je peux gagner de l’argent, laisser mes enfants faire ce qu’ils veulent faire. Le réalisateur et Will ne s’entendaient pas très bien. Will voulait le faire, et il ne voulait pas du réalisateur. Il l’avait dans son contrat. C’était une de ces choses. «

Il semble Will Ferrell a encore mal à propos de son temps passé à faire Elfe. Mais le film s’est avéré être un tremplin important pour lui dans sa carrière, tout comme pour Favreau, qui est depuis devenu un cinéaste à succès avec des projets comme Homme de fer et The Mandalorian sous sa ceinture.

Mis à part ce qui n’est pas si subtil Elfe référence, Eurovision présente de nombreuses blagues aux dépens du tristement célèbre concours européen de la chanson. Ferrell joue le rôle principal du chanteur islandais Lars Erickssong, qui rêve de gagner le concours pour son pays. L’acteur a pu se livrer à son côté musical dans le rôle de Lars, qui, selon Ferrell, va de pair avec la comédie.

«J’ai juste grandi dans une petite famille musicale, juste autour de la musique. Mon père est musicien et c’était toujours une chose amusante à faire. Mais non, je n’ai jamais eu de formation formelle. Bien que fin mai ou June, Ryan Reynolds et moi sommes en train de faire une comédie musicale légitime, c’est une réinvention de « A Christmas Carol » avec Pasek et Paul qui écrivent les chansons. Je pense que la musique et la comédie sont en quelque sorte liées ensemble. Ils partagent beaucoup des mêmes rythmes et vous savez, ils partagent presque la même forme de mathématiques, d’une certaine manière. Donc, ils vont de pair et je pense que je cherche toujours des moyens d’interpréter de la musique dans les choses. «

Sujets: Eurovision, Elf