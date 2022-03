L’Europe veut faciliter la réparation de votre mobile : adieu les batteries collées et scellées ?

in

Le Parlement européen entend mettre un terme aux déchets technologiques, avec aussi la dépendance à certaines matières premières. Cela se produit en modifiant la construction de nos mobiles.

Nous avons depuis longtemps laissé derrière nous mobiles avec dos en plastique facilement amovibles, avec des piles qui pouvaient être facilement retirées, voire échangées lorsqu’il n’y avait plus de courant. Les smartphones d’aujourd’hui arrivent avec des designs monocoque qu’on ne peut pas « toucher » et qui rendent les réparations beaucoup plus compliquées.

La Union européenne veut en finir veut que nos batteries mobiles soient plus faciles à réparer. Avec cela, non seulement les utilisateurs seraient gagnants, mais aussi l’environnement. Un téléphone portable avec une batterie cassée est presque certainement un déchet, donc faciliter et économiser le processus de réparation pourrait engendrer beaucoup de déchets technologiques.

Reviendra-t-on aux batteries amovibles ?

La proportion de batteries recyclées en fin de vie est encore très faible. Cependant, le nombre d’appareils que nous utilisons chaque jour et qui intègrent ces batteries augmente. Par conséquent, la quantité de déchets que nous produisons continue de croître.

Nous sommes confrontés à un problème pour l’environnement, mais ce n’est pas la seule chose qui inquiète l’UE. existe aussi une dépendance aux matières premières nécessaires à la fabrication de ces batteries, des matériaux provenant de pays comme la Russie. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence les problèmes d’approvisionnement qui peuvent survenir. Comme le souligne Henrike Hahn, eurodéputée :

L’attaque de Poutine contre l’Ukraine met à l’épreuve l’approvisionnement de l’Europe en matières premières, nous avons donc besoin de substitution et de marchés pour les matières premières recyclées de toute urgence.

Par conséquent, le Parlement européen souhaite utiliser les nouvelles règles de l’UE pour garantir que les batteries sont produites de manière plus durable et qu’une plus grande proportion est recyclée. L’objectif est d’augmenter la part de matières premières recyclées telles que le cobalt, le lithium, le nickel ou le plomb dans les batteries. Ils espèrent atteindre un taux de recyclage de 90% d’ici 2026.

De plus, le Parlement entend que la fin des produits ne soit pas déterminée par la durée de vie de leurs batteries. Ainsi, elle demande aux fabricants de faciliter l’accès aux batteries de remplacement pour une fois la conception des appareils terminée, ce qui permet de remplacer les pièces, les utilisateurs peuvent facilement échanger les batteries avec des outils disponibles sur le marché.

