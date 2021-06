L’Europe se dote d’un nouvel ordinateur quantique de nouvelle génération : IBM retire le Quantum System One de son siège et le propose à la recherche

Protégé par un système de portes réalisées avec le même verre qui protège la Joconde du Louvre, IBM a déplacé pour la première fois son ordinateur quantique le plus avancé à l’extérieur du centre de données de New York. L’IBM Quantum System One est l’un des ordinateurs quantiques les plus puissants d’Europe et présente un côté commercial évident.

En collaboration avec l’Institut Fraunhofer, IBM apporte cet ordinateur quantique en Europe avec l’ajout qu’il permettra étudiants, entreprises et chercheurs peuvent profiter de leurs capacités. Une étape vers le rapprochement de l’informatique quantique des applications commerciales et une autre étape importante pour l’Europe, qui investira 1 000 millions d’euros au cours des dix prochaines années pour tenter de devenir un concurrent à la hauteur des États-Unis ou de la Chine, qui disposent à nouveau d’un avantage en la course à l’ordinateur quantique.

27 qubits installés à Ehningen (Allemagne)

Le Quantum System One sera installé dans le centre de données qu’IBM a dans la ville allemande d’Ehningen, le centre de compétences IBM Cloud Computing. La présentation de l’ordinateur quantique, en présence de la chancelière Angela Merkel, est un petit pas pour IBM, mais c’est le premier pas pour l’Allemagne et l’Europe de se rapprocher des États-Unis, où ils possèdent des dizaines de ces ordinateurs quantiques.

A l’intérieur il y a un Processeur Falcon 27 qubits, « Le processeur le plus avancé d’IBM à ce jour. » Bien que cela ait été montré il y a deux ans et que la société travaille déjà avec la puce Hummingbird de 65 qubits. L’informatique quantique progresse rapidement et il est précisé que d’ici la fin de 2023, IBM disposera d’ordinateurs de 1 000 qubits.

Image : Recherche IBM

Avec une structure cylindrique de 2,7 mètres de haut, l’ordinateur quantique IBM « est maintenu plus frais que l’espace extra-atmosphérique, avec des qubits qui ont de longs temps de cohérence, ainsi que des opérations précises et à faible bruit d’environ 10vingt watt ».

L’équipe d’ingénierie d’IBM a travaillé à distance avec le centre allemand pour installer le cryostat, un système de refroidissement spécialisé. Ongle installation à distance en raison de la pandémie ce qui a retardé l’arrivée de cet ordinateur.

Sa puissance n’est pas le point fort de ce nouvel ordinateur quantique européen. En 2015, Intel montrait son ordinateur quantique de 49 qubits à Delft, aux Pays-Bas. En fait, IBM était l’une des marques qui a nié que Google ait atteint la suprématie quantique.

L’intérêt principal du Quantum System One est sa viabilité commerciale pour aider les chercheurs et les entreprises. « Les ordinateurs quantiques sont passés d’un rêve pour les physiciens à un défi pour les ingénieurs« , explique Arvind Krishna, PDG d’IBM.

L’ordinateur quantique d’IBM sera accessible via le cloud pour au moins 150 organisations, y compris les centres de recherche, les universités et les startups. C’est sûrement cette infrastructure et cette relation commerciale qui font du Quantum System One un projet intéressant.

Du côté de l’Union européenne, les deux grands projets de calcul quantique dans lesquels elle investira sont OpenSuperQ et AQTION, avec un budget d’environ 10 millions d’euros chacun et l’objectif de travailler avec plus de 100 qubits. Des chiffres qui pâliront dans les années à venir avec les futurs ordinateurs quantiques promettant plus que doubler ces chiffres.

