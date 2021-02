L’Europe recrute des astronautes. Voici ce qu’il faut pour en devenir un

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Pour la première fois en 11 ans, l’Agence spatiale européenne (Esa) recrute de nouveaux astronautes. Les candidatures ouvriront le 31 mars 2021 pendant huit semaines, suivies d’un processus de sélection en six étapes pour identifier la prochaine génération d’astronautes européens.

D’ici 2030, les humains marcheront à nouveau sur la surface de la Lune, voyageront sur Mars et profiteront potentiellement de vacances suborbitales. La nouvelle ère spatiale nous offrira à tous d’énormes avantages. Cela poussera les technologies alors que nous trouvons des moyens de vivre de manière durable au-delà de la planète Terre, cela créera des emplois passionnants et générera de nouvelles opportunités socio-économiques.

Le recrutement de nouveaux astronautes est la première étape de cette nouvelle ère d’exploration spatiale humaine. Beaucoup de gens ont peut-être rêvé de devenir astronaute depuis leur enfance, mais avez-vous ce qu’il faut?

Le critère

Devenir astronaute n’est ni simple ni facile. Esa recherche des candidats aux profils et aux parcours différents. Cependant, il existe des exigences minimales.

Les candidats doivent être bien informés dans les disciplines scientifiques, avec un diplôme universitaire en physique, biologie, chimie, mathématiques, ingénierie ou médecine. Ils doivent avoir démontré des compétences opérationnelles et de leadership et, de préférence, avoir une expérience de vol. Cependant, il existe de nombreuses autres compétences qui peuvent être un réel atout pour la sélection, telles que l’expérience en milieu sauvage, le travail d’équipe et l’adaptabilité, la maîtrise de soi et la maîtrise des langues.

Cette fois, Esa ouvre ses critères concernant la capacité physique des candidats, encourageant les personnes handicapées physiques à postuler si elles correspondent autrement. Cela fait partie d’un projet qui cherche à savoir comment adapter au mieux les voyages spatiaux pour les astronautes handicapés.

Les défis physiques

Les progrès technologiques nous ont permis non seulement de livrer des humains dans l’espace, mais aussi de vivre dans l’espace.

Cependant, ces missions spatiales plus longues présenteront des défis beaucoup plus importants pour la santé et les performances humaines que les défis auxquels sont actuellement confrontés les astronautes. Une distance, une durée, un isolement et des opérations de plus en plus autonomes sans précédent seront combinés à une longue exposition à un autre type de gravité sur Terre – comme l’apesanteur ou la gravité partielle sur la Lune et Mars.

L’espace est un environnement hostile pour la santé humaine, avec des températures extrêmes, un manque de pression atmosphérique, la microgravité, le rayonnement cosmique solaire et galactique et des micrométéorites à grande vitesse.

Le rayonnement est considéré comme l’un des dangers spatiaux les plus menaçants. Sur Terre, le champ magnétique et l’atmosphère de la planète nous protègent de la majorité des particules qui composent l’environnement de rayonnement spatial. Même une brève exposition au rayonnement spatial peut être extrêmement dangereuse pour la santé. Il a été démontré que les radiations augmentent le risque de cancer, endommagent le système nerveux central, altèrent les fonctions cognitives, réduisent le contrôle moteur et affectent le comportement.

La transition de la gravité de la Terre à une autre est également plus délicate qu’il n’y paraît. L’exposition à la gravité non terrestre conduit à des changements structurels et fonctionnels dramatiques dans la physiologie humaine, y compris des altérations des systèmes cardiovasculaire, neural et musculo-squelettique.

Lors de l’entrée en microgravité, par exemple, la pression est supprimée des tissus corporels, provoquant une migration des fluides des jambes vers le haut du corps et la tête – vous avez peut-être remarqué les visages gonflés des astronautes. En conséquence, la vision se détériore en raison des changements de pression dans le cerveau. Des changements ont été observés dans les muscles, qui rétrécissent et absorbent les tissus supplémentaires dus à leur manque d’utilisation, et dans les os, qui perdent environ 15% de leur densité structurelle.

Les astronautes devront mener des expériences. (Crédit d’image: NASA)

Les défis mentaux

Les défis cognitifs, psychologiques et psychosociaux sont parmi les problèmes les plus critiques auxquels sont confrontés les humains lors de vols spatiaux de longue durée. Vivre dans un espace confiné, loin de chez soi, en microgravité, pendant de longues périodes avec d’autres personnes n’est pas une tâche facile.

Faire face à la microgravité est extrêmement difficile pour le cerveau humain. Au cours de leurs premiers jours d’apesanteur, entre 40% et 60% des astronautes souffrent d’une maladie appelée maladie d’adaptation spatiale. Cela provoque des symptômes d’étourdissements, de vertiges, de maux de tête, de sueurs froides, de fatigue, de nausées et de vomissements. Les conséquences vont d’un léger inconfort à une altération des performances cognitives. Pour cette raison, aucune activité extra-véhiculaire ou balade dans l’espace n’est autorisée pendant les premiers jours des missions spatiales.

Des changements psychosociaux ont également été observés chez les astronautes. Certains ont montré une capacité de communication réduite, moins d’interactions avec les autres membres d’équipage et une tendance à se concentrer davantage sur eux-mêmes. Le déclin de la motivation, la fatigue et les tensions sociales peuvent être facilement déclenchés par l’isolement et le confinement dans un environnement extrêmement exigeant et potentiellement mortel.

Il n’est donc pas surprenant que les agences spatiales prêtent attention aux exigences cognitives et psychologiques lors de la sélection de nouveaux astronautes. Les candidats doivent démontrer une bonne capacité de raisonnement, de mémoire et de concentration, la capacité de travailler avec les autres, un faible niveau d’agression et une stabilité émotionnelle pour faire face au niveau de stress et aux urgences qui peuvent survenir pendant le vol spatial.

Les vols spatiaux de longue durée ont révélé une multitude de défis aux équipages opérant dans un environnement spatial. Des années de formation physique et psychologique, ainsi qu’un soutien médical et opérationnel en vol, doteront les astronautes d’excellents outils pour faire face aux stress de l’environnement des vols spatiaux. Ce n’est pas un travail facile, mais certainement une opportunité unique dans une vie.

