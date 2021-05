L’Europe doit ouvrir les portes aux étrangers vaccinés

Coffret Le Temps Des Ouvriers [DVD]

Depuis 300 ans la classe ouvrière a été un moteur dans l'histoire des pays d'Europe, au gré des révolutions, des guerres et des bouleversements sociaux. En 4 épisodes d'une fresque épique la série rappelle ce que nos sociétés doivent aux luttes des "damnés de la terre". Une histoire qui commence au 18e siècle, mais qui d'emblée parle d'aujourd'hui. Cette classe ouvrière, au-delà des idéologies, ce sont ces centaines de millions d'ouvrières et d'ouvriers qui, génération après génération, font tourner les machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d'espoirs, de combats gagnés et perdus. Et de vie, tout simplement. L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Nous leurs devons notre prospérité et nos valeurs. Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce monde qu'ils ont créé ?