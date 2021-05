L’Europe dévoile son intention d’amener le «  GPS  » et Skype sur la lune avec des satellites

TomTom Gps Tomtom Go Essential 6’’ Europe 49 Pays

Le GPS TOMTOM GO ESSENTIAL est conçu pour une conduite plus intelligente. Il combine de puissantes fonctionnalités de navigation parfaitement compatibles avec votre téléphone. L'écran de ce GPS est entièrement interactif, d'une taille de 15,2 cm (6 pouces) vous pouvez pincer pour zoomer et faites glisser votre doigt sur l'écran pour interagir avec la carte interactive. Ce GPS TOMTOM vous permet de passer des appels mains-libres d'une qualité optimale pour une conduite en toute simplicité. Les mises à jour se font via Wi-Fi® et la commande vocale vous permet de conduire en toute sécurité grâce à la conduite intelligente. Avec le GPS TOMTOM GO ESSENTIAL 6 pouces vous pourrez profiter pleinement de votre trajet en empruntant les plus beaux parcours au monde. Grâce à son écran 6 pouces vous pourrez consultez les instructions de navigation d'un simple coup d'oeil, grâce au support de fixation magnétique alimenté et à l'écran interactif. Avec ce GPS vous profiterez des informations les plus récentes grâce aux services TOMTOM comme les infos trafic et la cartographie à vie, et 6 mois d'essai du service Zones de danger.Vous bénéficierez également de la lecture vocale des SMS avec votre GPS TOMTOM GO ESSENTIAL car il est suffisamment performant pour vous lire à voix haute les messages reçus sur votre téléphone. Ce GPS peut également prédire vos destinations car il mémorise vos habitudes de conduite et prévoit vos destinations. Son support de fixation magnétique alimenté permet une fixation du GPS tellement simple que vous n'aurez même pas à vous en soucier. Avec ce GPS vous pourrez également profiter de la fonctionnalité TOMTOM Road Trips pour découvrir, planifier et suivre des parcours créés par TOMTOM ou par la communauté Road Trips. Puis partagezvotre itinéraire pour inspirer d'autres conducteurs et explorateurs. Avec le GO ESSENTIAL 6 pour pourrez télécharger gratuitement les mises à jour des cartes de 49 pays d'Europe et vous aurez 6 mois d'essai du service Zones de danger avec des alertes à l'approche des zones de danger. En plus, votre GPS vous guidera dans le trafic et vous permet de bénéficier de parcours intelligents pour éviter les embouteillages en temps réel avec TOMTOM trafic à vie (« À vie » signifie pour toute la durée de vie de l'appareil, c'est-à-dire la durée pendant laquelle TOMTOM assure l'assistance de votre appareil, en vous fournissant des mises à jour, des services, du contenu ou des accessoires. Un appareil arrive en fin de vie quand l'ensemble de ces services ne sont plus disponibles)."