L’Europe a accusé Apple d’abuser de sa position dominante: elle risque jusqu’à 27 milliards d’amendes

Smartbox Visite de l’Aquarium Sea Life de Val d’Europe Coffret cadeau Smartbox

Quoi de plus riche que des moments de pure évasion à l’occasion d’une visite de l’Aquarium Sea Life de Val d’Europe ? C’est à l’est de Paris qu'une plongée dans le monde fascinant et mystérieux des océans attend les plus curieux. Ce centre propose aux visiteurs d'explorer des écosystèmes aussi variés que le littoral européen, l’Atlantique, les lagons des zones tropicales, le grand Nord ou encore l’Amazonie. Plus de 350 espèces parmi lesquelles murènes, anémones, hippocampes ou manchots réveilleront leurs secrets. Un total de 5 000 pensionnaires qu'il est possible d'approcher et de tenter d’apprivoiser grâce aux formidables installations de l’aquarium, ses bassins tactiles et ses ateliers éducatifs et ludiques. Ce sera l’occasion de nourrir les tortues ou d'observer au plus près les requins et les raies manta en parcourant le long tunnel de verre qui serpente au fond du bassin principal. Une visite époustouflante qui comprendra également un cadeau de bienvenue, de quoi ravir petits et grands !