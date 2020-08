L’Europe . Les tramways et les VUS battent des records de ventes au cours du mois de retour du Golf

Démonstration de la reprise que le marché automobile a déjà amorcée, juillet s’est terminé par une nouvelle baisse de la baisse des ventes en Europe, mais aussi par un nouveau record de ventes entre véhicules électrifiés et SUV. Ceci, en même temps que la Volkswagen Golf a retrouvé sa place de modèle le plus vendu sur le Vieux Continent.

Les données proviennent du cabinet de conseil JATO Dynamics et se réfèrent à la performance de l’industrie automobile en Europe à 27 ans, au cours du dernier mois de juillet. Période au cours de laquelle le marché a enregistré, dès le départ, le meilleur résultat depuis septembre 2019, avec un total de 1278521 véhicules neufs échangés. C’est-à-dire une baisse de seulement 4%, dans l’analyse mensuelle, depuis 2019.

«Les consommateurs privés et les entreprises ont réagi aux meilleures conditions du marché. Si la situation persiste, nous pouvons commencer à parler d’une reprise en «V» dans l’industrie automobile européenne », déclare Felipe Munoz, analyste du marché mondial chez JATO Dynamics.

Le marché automobile a continué de se redresser en juillet des effets de la pandémie sur les ventes en Europe

Cependant, et comme d’énormes incertitudes subsistent quant à l’impact réel de la pandémie, la prudence reste le mot d’ordre, le même expert rappelant que «les volumes de ventes ont baissé d’environ 35% depuis janvier, à 6,37 millions de véhicules . Cependant, la demande a enregistré des chiffres positifs sur des marchés tels que le Royaume-Uni, le Danemark et la France, ainsi que sur d’autres marchés plus petits et moyens. Une grande partie de l’explication de ces hausses réside dans l’appétit croissant pour les voitures «vertes», ainsi que dans l’intérêt pour les propositions de valeur. Dans le même temps, la demande croissante semble favoriser les SUV, avec une offre croissante, y compris des versions électriques ».

Des records électriques et électrifiés

En effet, selon les chiffres compilés par le consultant, juillet a également été un mois au cours duquel la vente de voitures électriques et électrifiées, en Europe à 27 ans, a encore battu des records, se terminant avec un total de 230 700 unités vendues. C’était la première fois que les consommateurs européens achetaient plus de 200 000 véhicules électriques en un seul mois.

De ce fait, les véhicules électriques et électrifiés ont fini par représenter 18% du total des voitures neuves vendues, ceci après, en juillet 2019, ils ne dépassaient pas 7,5%.

Lors de la séparation des types de moteurs, il convient de noter que la moitié des plus de 230000 unités vendues sont des hybrides, ce qui représente également une augmentation de 89% de la demande, les versions Mild Hybrid de la Ford Puma et de la Fiat 500 contribuant significativement pour ce résultat.

Peu de temps après, des hybrides rechargeables, ou PHEV, sont apparus, avec un total de 55800 unités en juillet, en hausse de 365% par rapport au même mois en 2019, avec de nouveaux modèles tels que le Ford Kuga, Mercedes Classe A, Volvo Le XC40 et la BMW Série 3 dominent les projecteurs.

La nouvelle Fiat 500 Hybrid est responsable de l’augmentation des ventes d’hybrides en Europe

Enfin, parmi les 100% électriques, 53200 unités au total ont été échangées en juillet, contre 23400 véhicules électriques neufs vendus le même mois l’an dernier, grâce également à une augmentation de l’offre, des 28 modèles d’alors, aux 38 actuels.

Parmi les modèles les plus recherchés sur les marchés européens, les Peugeot 209, Mini Electric, MG ZS, Porsche Taycan et Skoda Citigo, il convient également de mentionner la chute de 76% de l’américain Tesla, à seulement 1050 unités, en raison de problèmes expédition de véhicules des États-Unis vers l’Europe.

Les SUV restent haut

Toujours en hausse, la demande de SUV se poursuit sur les 27 marchés européens, ce type de véhicule ayant enregistré, en juillet, un nouveau record, avec un poids de 42%, dans le nombre total de voitures neuves vendues. En fait, les 530800 unités échangées le mois dernier sont le meilleur résultat mensuel enregistré depuis juillet 2019.

Le Volvo XC40 est l’une des propositions de SUV électrifiés

En analysant par segment, une baisse (-6%), uniquement, du nombre de SUV moyens vendus, tandis que dans les autres, la tendance est à la hausse: + 4% dans les voitures compactes; + 14%, parmi les propositions les plus importantes et de luxe.

Contribuant également à ces croissances, l’augmentation de l’offre électrique et électrifiée dans cette zone. En effet, 48% des véhicules électrifiés immatriculés en juillet sont des SUV.

Volkswagen Golf mène à nouveau

Cependant, après avoir perdu la première place en juin, nous soulignons également le retour en tête du classement des voitures les plus vendues en Europe à 27, par Volkswagen Golf. Lequel, après la chute menée par la génération précédente, à une modeste septième place, a ainsi retrouvé le leadership, sans toutefois empêcher une variation négative.

Après la perte de leadership en juin, la Volkswagen Golf VIII a retrouvé la première place parmi les voitures les plus vendues en Europe

En revanche, les performances commerciales de la Renault Clio, protagoniste d’une hausse de 26%, en juillet, même avec 89% des ventes à venir de la génération précédente.

En plus de la Clio, les Skoda Octavia, Peugeot 208, Renault Captur et Peugeot 2008 ont enregistré des hausses de ventes à deux chiffres le mois dernier, en grande partie grâce au lancement de nouvelles générations, et avec des augmentations tout aussi remarquables, elles ont également propositions telles que la Hyundai Kauai (+ 56%), la BMW Série 3 (+ 59%), la Mini Hatchback (+ 26%), le Volvo XC40 (+ 66%), la BMW X1 (+ 49%) et la BMW Série 1 (+52 %).

Avec des hausses à trois chiffres, les Renault Zoe électriques (146%) et Kia Niro (111%) ont terminé le mois.

