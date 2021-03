Leur bande-annonce révèle la date de sortie de la série Horror sur Amazon Prime

Leur est une nouvelle série d’horreur d’anthologie à venir sur Amazon Prime Video. Il a reçu une commande de deux saisons en 2018, selon Variety, et la première saison, intitulée Them: Covenant, se composera de 10 épisodes, comme indiqué sur la page IMDb de la série. L’histoire est centrée sur une famille noire qui a déménagé dans un quartier entièrement blanc de Los Angeles dans les années 1950, avec un accent sur les forces malveillantes (à la fois à côté et d’un autre monde) qui les menacent.

Eux: Alliance a été créé par Little Marvin, qui est également producteur exécutif, avec Lena Waithe, Miri Yoon, Roy Lee, Michael Connolly et David Matthews (qui est également le showrunner). Il est coproduit par Amazon Studios et Sony Pictures Television, car Marvin a un accord avec Amazon Studios à travers lequel sa société de production, Odd Man Out, créera et produira des séries et des films originaux pour le studio. « Il n’y a pas assez de points d’exclamation pour exprimer à quel point je suis ravi de m’associer à ma famille Amazon Studios dans cette nouvelle aventure », a-t-il déclaré dans Deadline.

Qui représentera la famille principale et ses nouveaux voisins? Deborah Ayorinde, qui a été dans des séries telles que Luke Cage et Le village, jouera Lucky Emory, tandis qu’Ashley Thomas, connu pour son rôle dans 24: héritage jouera Henry Emory. Shahadi Wright Joseph, qui a joué dans Nous et Le roi Lion, jouera une fille studieuse de 14 ans nommée Ruby Lee Emory, et Melody Hurd, qui vient également de terminer le tournage Paternité, jouera un pétard indépendant de 6 ans nommé Gracie Emory.

Alison Pill, qui est apparue sur Histoire d’horreur américaine: culte, jouera Betty Wendell, dont la vie de banlieue est interrompue lorsque les Emory déménagent en ville. Christopher Heyerdahl, connu pour ses rôles dans des émissions comme Van Helsing et Star Trek: Découverte, jouera Hiram Epps. Ryan Kwanten, connu pour ses rôles dans Vrai sang et Le serment, jouera George Bell, le laitier du quartier. Percy Hynes White, qui est apparu dans le redémarrage de The Twilight Zone, jouera Davis Selby, qui a été traité comme un étranger dans sa communauté de banlieue. Derek Phillips, qui était auparavant sur Les lumières du vendredi soir, jouera le Sgt. Bull Wheatley.

La série mettra également en vedette Javier Botet, qui a joué dans des films d’horreur comme IT, IT: Chapitre deux, Histoires effrayantes à raconter dans le noir et Homme svelte; PJ Byrne de le loup de Wall Street, Les garçons et De gros petits mensonges; Lindsey Kraft de Grace et Frankie et Veep; et Anika Noni Rose, qui a exprimé Tiana dans La princesse et la grenouille.

Selon la page Facebook d’Amazon Studios, le premier tableau lu pour Eux: Alliance a eu lieu le 3 octobre 2019. En octobre 2020, le bureau du film de l’État du Nouveau-Mexique a déclaré que la photographie principale du spectacle était terminée à Santa Fe et que la production était terminée.

Eux: Alliance sera présenté en première au Festival du film SXSW 2021 ce mois-ci, puis les fans pourront en profiter dans le confort de leur foyer, lors de sa sortie sur Amazon Prime Video le vendredi 9 avril.

