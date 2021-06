L’étude la plus complète à ce jour explique que c’est ainsi que nous pouvons vivre de l’air

Vivre de l’air : juste comme ça en a l’air. Avec tout ce que cela signifie, bien sûr. Car et s’ils nous disaient que nous pouvons utiliser la lumière du soleil non seulement pour produire de l’énergie, chauffer de l’eau et brunir ? Et si nous pouvions l’utiliser pour produire des protéines comme celles que nous obtenons aujourd’hui des cultures les plus courantes ? De plus, et si nous pouvions le faire sur 10 % des terres que nous utilisons ?

Dorian Leger et son équipe de l’Institut Max Planck de physiologie moléculaire des plantes en Allemagne sont convaincus qu’il ne s’agit pas d’une chimère. Au contraire, c’est quelque chose que nous pourrions déjà faire. Selon ses propres termes, « nos analyses [publicados en PNAS] indique que nous pouvons faire mieux que les cultures après des millions d’années d’évolution et de reproduction« Il n’y a rien.

Du soleil, des bactéries et un bon appétit

L’idée d’utiliser l’énergie solaire (ou un autre renouvelable) pour capturer le carbone directement de l’air et le transformer en un simple composé pour nourrir les bactéries productrices de protéines comme ceux que nous consommons habituellement ce n’est pas une nouveauté. La nouveauté est que les entreprises et les chercheurs sont très proches de l’atteindre.

Solar Foods of Finland, par exemple, prévoit d’ouvrir sa première usine en 2023. Mais ce n’est pas facile. Des entreprises comme Carlysta ont expliqué dans New Scientist qu’elles utilisaient du méthane pour produire des aliments pour animaux depuis des années. Le problème est que ce méthane est extrait de combustibles fossiles. Le projet est d’apporter cette logique aux énergies renouvelables.

Comment ça marche? Utilisant une combinaison de dioxyde de carbone, d’eau et d’électricité, ces technologies utilisent un bioréacteur pour produire des protéines qui sont ensuite texturées d’une manière similaire à la production de levure ou de bactéries lactiques.

La question centrale n’est pas tant devenue si c’était possible, que s’il était rentable de faire l’investissement dans des installations de ce type. Pourraient-elles concurrencer l’agriculture traditionnelle ? Léger et son groupe de recherche ont largement analysé cette question avec les données empiriques disponibles.

Après avoir analysé les performances des technologies actuelles et les avoir comparées aux différentes productions des cultures les plus courantes, les chercheurs ont conclu que jusqu’à 10 fois plus de protéines peuvent être produites avec ces types d’approches qu’avec les cultures de soja, la culture de base la plus riche en protéines que nous ayons.

Ce qui est clair c’est que l’avenir de l’alimentation devient de plus en plus imprévisible. Des insectes, de la viande végétalienne de haute technologie, des « aliments à base d’énergie solaire » et un long etcetera qui promettent des changements substantiels. La technologie est là : c’est désormais lui qui emmène le chat à l’eau.

Photo | Richard Bell