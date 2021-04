Lettres et documents des premiers Beatles mis aux enchères

Il a été révélé qu’une série de lettres et de documents de les Beatles pendant son stage en Hambourg sera mis aux enchères en Londres le mois prochain.

Le groupe composé de John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison et Ringo starr est apparu dans plus de 250 spectacles dans la ville allemande entre les années de 1960 et 1962, étant l’une des étapes les plus significatives qui ont contribué au lancement du groupe de Liverpool à la renommée mondiale.







Vous pourriez aussi être intéressé par: John Lennon et la raison pour laquelle il détestait l’album ‘Abbey Road’

La nouvelle vente aux enchères comprendra, entre autres, une série de lettres, de permis de travail, de photos, de dessins, de poèmes inédits. Certains objets auraient été envoyés par le groupe le photographe Astrid Kirchherr, qui avait une relation avec l’ancien membre du groupe, Stuart Sutcliffe.

Les membres du groupe étaient proches de Kirchherr, lui écrivant à leur retour au Royaume-Uni. Dans l’une des lettres, George Harrison l’a invitée à lui rendre visite ainsi qu’à Ringo Starr dans leur nouvel appartement.

Dans une autre des lettres, John Lennon lui aurait dit: «Je suis tellement désolé que vous soyez si triste et peu sûr de vous. Vous devez savoir que Cyn (Cynthia, la première femme de Lennon) moi-même et les autres Beatles ont toujours ressenti la même chose à votre sujet. Vous serez toujours l’Astrid de Stuart pour nous. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils révèlent le dernier appel de John Lennon avant de mourir

En revanche, Kirchherr est décédée en mai de l’année dernière, quelques jours avant son 82e anniversaire, c’est elle qui a pris la première photo des Beatles alors qu’ils étaient encore cinq membres. Il était également l’esprit derrière la célèbre coupe de cheveux des membres du groupe.