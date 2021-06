Lettre d’une tablette Android à un Google qui l’a laissée en suspens

Cher Google :

Qu’est-ce qui nous arrive? Tu es bizarre ces derniers temps. Eh bien, pas récemment. Les dix dernières années. Ce sont plus ou moins les mêmes qui se sont produits depuis que vous avez sorti Android 3.0 Honeycomb et ont prouvé que les tablettes avec votre système d’exploitation pouvaient avoir du sens. On pourrait enfin rivaliser (un peu) avec les foutus iPad d’Apple.

Tout était super, mais bientôt cela a cessé de l’être. Android ne cessait de s’améliorer, mais il se concentrait sur les smartphones, pas sur les tablettes. Je te dirais que ce n’est pas toi et que c’est moi, mais ce n’est pas comme ça. C’est toi. Ces dernières années, vous m’avez à peine prêté attention et les analystes ont clairement indiqué que le problème avec les tablettes Android n’était pas les tablettes, mais Android.

Passons à l’arrière-plan

Laissez-moi vous raconter une histoire. En juin 2011, ils ont testé la Motorola Xoom dans Engadget, qu’ils ont décrite comme « la meilleure tablette Android que nous ayons testée jusqu’à présent ». Ce modèle se vante d’avoir Android 3.0 Honeycomb, une version très orientée vers les tablettes qui a apporté des idées telles que des widgets qui, une décennie plus tard, sont redevenus très à la mode.



Android 3.0 Honeycomb : telle était la vision de Google pour les tablettes en 2011.

Honeycomb a également reçu d’autres avances telles que un système de pupitres pour distribuer des icônes (et des widgets), mais aussi la barre de notification qui a longtemps été copiée par la suite (par exemple, sous Windows 10). Tout était super.

En fait, il y avait aussi un gestion multitâche intéressante ou un fantastique clavier à l’écran, et je dois admettre que vous finirez par ajouter quelques éléments dans les versions ultérieures.

Cependant, dans la plupart d’entre eux, il était clair que ce qui importait n’étaient plus les tablettes, mais le smartphone. Et c’est dommage, car par exemple support multi-utilisateurs (bonjour iPad ? vous m’entendez ?) il viendra un peu plus tard, en novembre 2012 avec Android 4.2 Jelly Bean.

C’était un désir et je ne peux pas. Les tablettes semblaient avoir du sens, mais Android l’avait de moins en moins en nous. Les développeurs n’ont pas profité de nos atouts, donc leurs applications (et jeux) ne se sont pas adaptés à ces formats d’écran. Cela ne se passait pas comme prévu. Vous nous avez laissé pendre.

Malgré tout, les constructeurs ont continué à soutenir ce marché. Ils n’avaient pas beaucoup d’autres options, bien sûr, mais certains ont essayé d’innover par eux-mêmes parce qu’ils croyaient que les comprimés pouvaient être plus et faire plus.

Je veux être plus, je veux faire plus

J’ai un bon exemple : les tablettes Samsung ils ont toujours voulu montrer de quoi ces appareils étaient capables. Ils sont venus avec des modes dédiés pour ouvrir des applications dans Windows, un multitâche encore plus marquant qui permettait d’avoir un écran partagé – comme celui que vous proposiez dans Android Nougat – et bien sûr le support du S-Pen, un accessoire que vous n’avez jamais voulait prêter trop d’attention et cela a fait gagner beaucoup (mais beaucoup) de chiennes à Apple.

En fait moi et mes soeurs et cousines il fallait faire des pirouettes pour être intéressant. Nous avons ajouté des pico projecteurs, nous avons ajouté un port HDMI pour être utilisé comme moniteurs et nous avons même fini par ajouter un support de poignée qui nous a permis d’être accroché non seulement par vous, mais de n’importe où.

Mais il nous a toujours manqué le plus important. Les logiciels. Là encore, les paris sont venus des autres, pas de vous. L’un des plus pertinents, celui de pouvoir être utilisé avec un mode bureau plus productif et polyvalent.

Aquí Samsung DeX se lleva la palma (ojo, que Motorola también se ha puesto las pilas, como el modo PC de Huawei, a la que tienes temblando), pero lo gracioso es que se lleva años hablando de cómo ibas a añadir un modo escritorio Quoi Je pourrais utiliser des perles (enfin, nous) mais rien, nous continuons comme nous étions.

Apple et Microsoft nous rendent fous

Et donc, bien sûr, il n’y a aucun moyen. La situation est si désastreuse que les tablettes Android sont accablées parce que le logiciel est le vrai goulot d’étranglement.

Chez Apple, sans aller plus loin, ils ont vu que la tablette devait évoluer, alors l’iPad n’est plus ce produit pour consommer du contenu, maintenant il veut être beaucoup plus et nous écrase gentiment avec la chanson de ‘La Petite Sirène’ et le slogan accrocheur de « votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur ».

Le plus drôle, c’est que cette ambition de l’iPad (et surtout de l’iPad Pro) est en fait un compliment à Microsoft, qui dit la même chose depuis des années avec ses tablettes Surface Pro. Des tablettes convertibles pouvant fonctionner comme des tablettes tout en restant de puissants PC Windows. Qui d’ailleurs, dans sa dernière version, Windows 11, s’adaptera encore mieux à ce format. La chose a des appartements.

Et tandis que, nous, Dans les récoltes de personne. Avec le matériel d’une Ferrari et le logiciel d’une… eh bien, je vous laisse imaginer le constructeur. Regardez, vous avez essayé ce Pixel C qui avait l’air super, mais encore une fois rien : il est resté en fleurs pendant une journée. D’autres plus.



Regardez comme le Pixel C était cool, bon sang.

Ou presque, car alors arriverait la Pixel Slate, qui est également rapidement tombée au second plan. Là tu as eu une idée curieuse : qu’il a été utilisé avec Chrome OS au lieu d’Android. Mais comme beaucoup d’autres choses, vous avez enterré le projet.

Les choses vont tellement mal que des projets comme JingOS me semblent de plus en plus intéressants à moi et à mes connaissances, cette distribution Linux pour tablettes qui n’aboutit toujours pas, mais qui a au moins l’ambition d’aller quelque part.

Avec vous, Google, nous manquons de cette ambition. Combien d’occasions manquées ma chère. Veuillez reconsidérer. Il est encore temps de donner une chance aux comprimés. N’abandonne pas.