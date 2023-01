Letterkenny Spinoff Series Shoresy annonce officiellement la deuxième saison

Une deuxième saison de Shoresy est confirmé être dans les travaux. Un spin-off de Letterkennyla première saison de Shoresy a fait ses débuts sur Hulu en mai 2022. Il a maintenant été annoncé que la série a été renouvelée par Hulu pour une deuxième saison de 6 épisodes. La production devrait commencer à Sudbury ce printemps par New Metric Media en association avec Play Fun Games.





Le créateur Jared Keeso est de retour et les stars reviennent au Shoresy la programmation de la saison 2 comprend Tasya Teles (Les 100) comme Nat ; Harlan Blayne Kytwayhat (Proie) comme Sanguinet ; Blair Lamora (Quart de nuit paranormal) comme Ziigwan ; et Keilani Rose (filmique) comme Miigwan. Les départs sont le rappeur de Blainville, QC Jonathan-Ismael Diaby dans le rôle de Dolo et l’ancien Canadien de Montréal, auteur et acteur Terry Ryan dans le rôle de Hitch. Ryan Mc Donell (Le passage) met en vedette Michaels, Max Bouffard (Letterkenny) est JJ Frankie JJ, et l’ancien combattant de Kahnawake Condor et MMA Andrew « The Canon » Antsanen revient en tant que Goody. Jon « Nasty » Mirasty, le dur à cuire légendaire de tous les temps, Brandon Nolan, ancien centre des Canes, et Jordan Nolan, trois fois vainqueur de la Coupe Stanley, incarnent respectivement Jim, Jim et Jim, avec Keegan Long de Listowel dans le rôle de Liam et Bourke Cazabon de North Bay dans le rôle de Cory.

Shoresy suit Shoresy (Keeso), le personnage préféré des fans, grossier, gazouillant, aimant sa mère, et les Sudbury Blueberry Bulldogs assiégés alors qu’ils poursuivent leur quête pour ne plus jamais perdre. La série est développée par Bell Média pour le service canadien de SVOD Crave et diffusée sur Hulu aux États-Unis. Il est produit par le créateur et star Jared Keeso aux côtés de Jacot Bierney, Mark Montefiore et Kara Haflidson pour New Metric Media.





Shoresy reviendra pour la saison 2

Le personnage de Keeso apparaît également dans la série mère de l’émission, Letterkenny, mais les deux programmes sont différents à leur manière. Dans une conversation avec 45secondes.fr, Jacob Tierney a expliqué comment les émissions ont leurs propres approches différentes, ce qui rend Shoresy quelque chose de spécial qui peut être apprécié seul.

« Ce sont des bêtes différentes. Shoresy raconte une histoire… mais Letterkenny est conçu pour être le contraire de cela, pour être un endroit où vous pouvez continuer à revenir où nous n’avons pas de grand scénario », a déclaré l’acteur. « Je ne pense pas qu’ils soient les mêmes ou qu’ils aient les mêmes aspirations … il y a un récit qui vous pousse à travers contrairement à Letterkenny. C’est pourquoi je suis vraiment ravi que les gens voient les six épisodes et qu’ils les regardent dans l’ordre pendant que nous tournons le fil pour eux.

À l’époque, la saison 2 n’avait pas encore été confirmée, mais dans l’espoir de revenir, Tierney a ajouté : « Nous n’avons pas fini. Nous aimerions en faire plus. »

Shoresy n’a pas encore de date de sortie fixée pour la saison 2.