Letterkenny Saison 10 : Rumeurs sur la date de sortie : quand la nouvelle saison sort-elle ?

Letterkenny une sitcom télévisée canadienne bien connue a été créée par Jared Keeso. Jacob Tierney et Keeso sont co-scénaristes. La série était à l’origine une web-série Youtube. Il a finalement été transformé en une série télévisée à Crave. The Comedy Network l’a diffusée en 2016 La série a été renouvelée pour une neuvième saison en 2020. Hulu a obtenu les droits exclusifs de la série en 2019. De nombreux prix ont été décernés à la sitcom, qui est très respectée. La sitcom a été qualifiée de « rafraîchissante enivrante » par les critiques. Les personnages sont ce qui rend la sitcom si drôle et folle. Les conversations à l’accent canadien de la sitcom sont fascinantes à voir.

Vous pouvez retrouver tous les détails de la série ici.

Quand sortira la saison 10 ?

La saison 9 de Letterkenny a été lancée à Crave le 25 décembre 2020. Elle comportait 7 épisodes et durait entre 19 et 30 minutes. Hulu a permis de télécharger des épisodes deux jours plus tard. Les fans sont curieux de voir la dixième saison après avoir vu une si belle saison.

Des analyses et des recherches nous ont appris que les créateurs envisagent de filmer la saison 10 de la série. Ils commenceront bientôt le travail de production de la série. La série a reçu un énorme écho pour la saison 9, ainsi que de nombreuses demandes pour la saison 10.

Malheureusement, COVID-19 a entravé la production de Letterkenny et de plusieurs autres séries télévisées et futurs films. La production de la saison suivante a été retardée. Dans l’ensemble, cependant, nous pouvons prédire que la dixième saison sortira en 2021 ou 2022.

Jeter

Dan Petronijevic, M. McMurray

Mark Forward, entraîneur

Kaniehtiiohorn est Tanis

Jacob Tierney, Glen

Jared Keeso est WayneMelanie Scrofano et Mme McMurray

Gail Lisa Codrington

K. Trevor Wilson joue le rôle de Squirrellydan

Evan Stern, Roald

Andrew Herr est Jonesy

Michelle Mylett et Katy

Dylan Playfair comme Reilly

Stewart, Tyler Johnston

Nathan Dales dans le rôle de Daryl

L’intrigue de la saison 10 de Letterkenny

Les producteurs de séries restent au travail et aucune bande-annonce ou teaser de l’intrigue n’a été mis à la disposition du public. Le tournage est actuellement en cours et devrait être terminé d’ici octobre 2021.

Wayne est toujours l’homme le plus dur du groupe, et c’est à cause de cela. Les basketteurs commencent à s’intéresser aux discussions entre filles, aux jeux de table, aux films et même à les regarder. Nous verrons peut-être au cours de la prochaine saison l’importance des cafés pour les 5000 habitants de Letterkenny. Katy a été trompée par Dierks donc nous verrons ce qui se passe. Katy est prête à se venger.

