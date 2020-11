L’étranger aura un remake américain avec Liam Nesson

L’inconnu est l’un des films d’action espagnols les plus réussis de ces derniers temps: ce premier film de Dani de l’Ordre Il a réussi à se connecter avec le public grâce à son excellente photographie et à une disposition soignée des caméras qui nous ont permis de profiter A coruña comme jamais vu auparavant. Pour cette raison même, The Picture Company et le producteur de Jaume Collet-Serra, Productions Ombra, se sont associés pour réaliser une ‘refaire‘ Nord Américain.

Maintenant, la meilleure nouvelle à propos de cette nouvelle version est que le personnage joué par Luis Tosar, maître de l’action de notre pays, sera interprété dans cette ‘refaire‘ pour Liam Nesson, visage que nous avons vu dans la saga Vengeance et dans d’autres films du genre. De son côté, le directeur de Prédateurs, Nimród Antal, ira dans les coulisses pour porter au grand écran un scénario écrit par Chris Salmanpour Oui Andrew Baldwin, qui à son tour adaptera le livret de Alberto Marini.

Ce qui nous a captivés L’inconnu? Avec une prémisse très similaire à La vitesse et d’autres films bourrés d’adrénaline comme Crank: Poison dans le sangDans ce cas, on se met dans la peau d’un père policier qui conduit une voiture avec ses enfants tout en se faisant chanter par une tierce personne au téléphone. Si vous ne collectez pas énormément d’argent, la voiture explosera.

