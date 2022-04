merveille

Une image de son personnage dans le prochain film de Thor a suscité la controverse parmi les fans de Marvel qui avaient tendance à adopter Christian Bale.

© Gettyballe chrétienne

balle chrétienne C’est un acteur qui s’investit à 100% dans ses personnages, atteignant même des changements physiques qui impactent. De cette façon, nous l’avons vu gagner une quantité impressionnante de masse musculaire pour des emplois comme Homme chauve-souris Soit Psycho américain ou aller dans la direction complètement opposée et perdre du poids en atteignant des limites impressionnantes pour le film Le machiniste. Maintenant, une image sur Internet montre son look dans Thor : Amour et tonnerre et il y a déjà polémique.

Taika Waititile réalisateur de la prochaine entrée dans la franchise God of Thunder, a assuré que le film mettant en vedette Chris Hemsworth Oui Natalie Portman ce sera sûrement l’une des bandes « plus fou » dans la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. En ce sens, nous pouvons nous attendre à ce que le caractère de balle chrétiennele méchant Gorr The God Butcher se démarque dans l’intrigue.

Le look de Christian Bale dans Marvel

le regard de balle chrétienne pour Thor : Amour et tonnerre surpris les habitants et les étrangers. Bien sûr, si l’idée était de faire un Gorr fidèle aux romans graphiques, la production aurait sûrement dû emprunter la voie des images CGI et beaucoup de VFX pour donner vie au personnage. Cependant, il semble d’après ce que nous avons vu sur Internet que le méchant aura des quantités importantes de maquillage mais ne perdra pas l’essence de balle chrétienne.

Cette situation a soulevé la polémique sur les réseaux sociaux où beaucoup s’expriment en faveur d’avoir balle chrétienne visible car, selon leurs arguments, « Vous n’engagez pas un acteur de cette stature pour se cacher derrière CGI ». Pendant ce temps, de l’autre côté, ils disent qu’à plusieurs reprises, des acteurs de renom ont donné vie à des personnages complètement CGI, comme c’est le cas d’Andy Serkis avec Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et César dans La planète des singes ou Benedict Cumberbatch comme Smaug dans Le Hobbit.

La vérité est que nous devrons attendre le 8 juillet de cette année pour voir si balle chrétienne comme Gorr The God Butcher aura son propre éclat dans le quatrième volet de Thor au cinéma, qui compte parmi ses acteurs des noms tels que: Russell Crowe, Chris Pratt, Matt Damon, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Sean Gunn, Taika Waititi et Karen Gillan, entre autres.

