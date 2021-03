L’étrange nage circulaire des créatures marines intrigue les scientifiques

Les animaux marins nagent en rond, et les scientifiques qui ont découvert ce comportement étrange ne savent pas pourquoi.

Les chercheurs ont maintenant observé le vert tortues de mer , requins tigres, pingouins et fourrure antarctique scellés nager en cercles consécutifs à une vitesse constante – un mystère qui, selon les scientifiques, pourrait être lié à la capacité des animaux à naviguer magnétisme .

La chercheuse Tomoko Narazaki a d’abord enregistré le comportement après avoir éloigné un groupe de tortues vertes de leur lieu de reproduction afin qu’elle puisse étudier comment elles rentreraient chez elles. Elle a constaté que, malgré une destination fixe en tête, les tortues équipées d’un tracker GPS s’arrêtaient souvent pour nager en rond.

« Pour être honnête, j’ai douté de mes yeux quand j’ai vu les données pour la première fois, car la tortue tourne si constamment, comme une machine », a déclaré Narazaki, de l’Institut de recherche sur l’atmosphère et l’océan de l’Université de Tokyo, dit dans un communiqué .

Les cercles ne se sont intensifiés qu’une fois que les tortues de mer ont nagé vers les eaux côtières près de leurs plages de nidification, une tortue ayant fait jusqu’à 76 tours en une seule fois, chaque boucle durant de 16 à 20 secondes.

Après avoir rapporté ses découvertes à des collègues qui utilisaient les mêmes balises de suivi 3D de pointe sur d’autres créatures marines, Narazaki a été encore plus surprise de constater que d’autres scientifiques avaient observé un comportement similaire chez divers animaux: des requins tigres, des manchots royaux, un requin baleine. , une baleine à bec de Cuvier et un groupe d’otaries à fourrure antarctiques le faisaient également.

Il n’y a probablement pas d’explication singulière à la nage étourdie. Certains animaux nageaient en cercles près des aires d’alimentation – comme les 272 événements circulaires au total exécutés par seulement quatre requins tigres marqués au large des côtes d’Hawaï. Un autre requin tigre a été enregistré en train de faire des cercles avant d’approcher une femelle pour la parade nuptiale. Les otaries à fourrure de l’Antarctique ont effectué la plupart de leurs boucles sous-marines pendant la journée, même si elles se nourrissent principalement la nuit, et les tortues de mer vertes semblaient faire leur tour à certains moments de leurs voyages.

« Ce qui m’a le plus surpris, c’est que les tortues à tête chercheuse adoptent un comportement de contournement à des endroits apparemment importants pour la navigation, comme juste avant l’approche finale de leur objectif », a déclaré Narazaki.

Des recherches ont précédemment montré que les tortues de mer vertes peuvent détecter les champs magnétiques de la Terre, de sorte que le comportement de rotation pourrait être similaire à la façon dont les sous-marins tournent pendant les observations géomagnétiques, a déclaré l’équipe. Dans ce cas, les cercles permettent à un organisme ou à un sous-marin de détecter des champs magnétiques dans plusieurs directions, et la répétition de la boucle leur permet de prendre des mesures répétées.

Les prochaines étapes pour l’équipe consistent à inclure plus d’individus et plus d’espèces, et à rechercher si la navigation est la principale raison du comportement mystérieux.

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 18 mars dans la revue iScience .

