L’étrange monétisation du jeu vidéo

Un maelström chaotique en constante évolution

On a beaucoup parlé ces derniers temps de la valeur des jeux vidéo, comme – soi-disant – le prix du triple A « n’a jamais augmenté » et que « il était temps de s’ajuster à un prix plus juste pour les entreprises » quand on parle de la hausse du prix standard de 60 € à 70 € avec l’arrivée de la nouvelle génération. Et il y a beaucoup d’arguments pour et contre cette idée, mais le schéma général est encore plus compliqué que cela car il ne faut pas seulement compter les grandes productions, il y a aussi les indies, qui sont des no man’s land en termes de le prix de chaque jeu, rarement gonflé et dans la grande majorité des cas inférieur à ce que vaut le jeu, tant en qualité qu’en contenu. Et avec cela, j’ouvre une boîte de vers.

Contenu: qualité et quantité

Une tactique très courante et absurde que nous utilisons souvent en tant que consommateurs est mesurer si l’achat d’un jeu en valait la peine en fonction du ratio d’heures de jeu par rapport au prix; le redouté heure par dollar, par euro ou par luca Dans le cas de mon pays, c’est quelque chose que nous avons tous utilisé plus d’une fois après avoir terminé un match pour déterminer si cela en valait la peine. Bien sûr, ce système ignore les éléments critiques, qui sont la qualité du contenu et le plaisir acquis par le jeu, tous deux sont des attributs totalement subjectifs et ne peuvent pas être mesurés quantitativement, mais ils influencent certainement la façon dont nous voyons un jeu. C’est ce type de réflexion qui conduit les entreprises à tenir des conférences de presse dans lesquelles elles évoquent comment «un développeur d’équipe joue depuis plus d’une centaine d’heures et ne l’a pas encore terminé» ou que les points de vente critiques sont la taille du monde, le nombre de missions et les heures de jeuEn plus des promesses de contenu futur sous forme d’extensions, de DLC, de mises à jour et plus encore qui peuvent ou non être payés, et je viens d’ouvrir une autre boîte de vers.

Mais avant de passer au sujet suivant et c’était le point de départ du sujet que je veux aborder avec cet article, je tiens à mentionner les indies et leur dévaluation. Eh bien, il ne suffit pas d’avoir des jeux comme Chevalier creux qui accorde facilement trente heures de contenu de haute qualité pour moins de 9 euros à compter de son lancement, mais nous avons aussi une pléthore de jeux gratuits qui sont livrés mensuellement, hebdomadairement et même quotidiennement sur différentes plateformes, certains en échange d’un prix de base abonnement et d’autres uniquement qui sont utilisés comme stratégie d’acquisition de clients, tels que Epic Games Store. Tout est beau et bon pour obtenir des jeux gratuitement mais Cela a un effet psychologique sur le joueur et c’est qu’un jeu qui est donné gratuitement peut donner l’impression d’être un jeu pour lequel il s’est rendu. « Nous n’allons pas gagner plus grâce aux ventes, alors faisons un accord et pour un montant fixe, vous le donnez gratuitement pendant une semaine » ou la même chose mais avec Game Pass. Et j’ai l’impression que mes mots tournent autour de ce sujet mais, comme le sens de cet article, le marché des jeux gratuits en tant que campagne est un véritable maelström dont la seule victime est les développeurs indépendants qui devront alors se battre pour ajouter de la valeur à votre produit, déjà plus difficile à vendre s’il dépasse les 10 euros pour de nombreuses récompenses qu’il reçoit de la critique. C’est si vous parvenez à avoir la chance de capter l’attention de celui-ci et que chaque jour, plus de jeux sortent que l’on ne peut jouer et il y a beaucoup de titres qui passent simplement inaperçus.

Le prix des jeux a augmenté, bébé

Comme je l’avais mentionné au début, l’un des principaux arguments en faveur de l’augmentation du prix du triple A pour cette nouvelle génération a été que les jeux ont toujours coûté 60 dollars et en raison de l’augmentation du coût de développement et de l’inflation. il était temps pour eux d’augmenter leurs prix. Mais que les jeux aient été maintenus au même prix pour toujours ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sans vouloir ressembler à un vieil homme qui pense que chaque fois passé était meilleur, avant quand un jeu sortait, qu’il soit poli ou non, il n’y avait pas de retour en arrière. Il n’y avait pas de DLC, pas d’extensions, pas de microtransactions. Maintenant, en particulier ces derniers, ils peuvent obliger le joueur à vérifier un nombre exubérant de fois et à utiliser des tactiques de manipulation pour ne pas se rendre compte combien il dépense vraiment. Avec un peu de honte, je dois admettre que je ne sais pas combien j’ai investi Pokemon aller Au fil des années, je sais que c’est bien plus qu’un prix de départ triple A, mais il y a toujours l’excuse que j’y ai beaucoup joué, que je n’y ai pas mis d’argent depuis longtemps, et ainsi de suite. Les excuses sont toujours là et c’est tellement facile d’aller au magasin et d’acheter plus de pièces. Eh bien, la même chose se produit dans des centaines d’autres titres, beaucoup d’entre eux n’ont même pas l’excuse d’être libre de jouer, beaucoup d’entre eux sont proposés au prix fort et si vous voulez profiter au maximum de l’expérience, vous devez débourser une somme d’argent obscène.

Certains jeux ont eu un système de monétisation tellement ridicule qu’ils sont devenus la cible de examiner les attentats à la bombe, taquineries et mèmes, comme Star Wars: Battlefront 2, dans lequel il était calculé que même en dépensant mille dollars en dehors des 60 de sortie, il n’y avait aucune promesse de pouvoir débloquer cette un personnage emblématique de la saga George Lucas. Mais c’était plutôt une exception à la règle car la plupart des titres triple-A utilisant ces tactiques passent sous le radar et ils parviennent à être ridiculement rentables même s’ils ne sortent pas en bonne forme au début, comme Fallout 76 ou le cas le plus récent, Cyberpunk 2077 qui est ressorti clairement incomplet et loin de tenir les promesses de l’étude et, malgré tout, a déjà récupéré l’investissement en quelques jours à peine depuis son départ. Bien sûr, cela a coûté à CD Projekt RED sa réputation immaculée et la valeur de ses actions. Mais ils vont récupérer et quand ils auront peaufiné le jeu, tout le monde aura oublié leur impasse embarrassante et pourquoi parler de l’exploitation du travail qui était (et de ce qu’il y a pendant que j’écris ces mots et que vous les lisez) derrière leur développement.

Je n’ai pas non plus l’intention de désigner les jeux triple-A comme les mauvais et les jeux indépendants comme les bons, car ce n’est pas une règle générale que chaque superproduction sort avec des problèmes de développement ou avec des tactiques de monétisation prédatrices, ni que les indies sont gratuites. de ce. Par exemple Cliqueur de cookies, un jeu libre de jouer, avait des joueurs qui ont dépensé des milliers de dollars pour le jeu à un point tel que le même développeur s’est excusé et a rendu l’argent aux personnes les plus touchées, car lorsque vous jouez aux microtransactions et aux coffres à butin Ce n’est pas seulement que vous monétisez votre jeu, vous exposez également les personnes ayant des problèmes de jeu au risque de tomber dans une spirale addictive.. C’est ainsi que Dashnet, le développeur derrière ce titre, a sorti une suite du jeu, mais cette fois-ci, elle a été payée et sans microtransactions. Malheureusement, ce cas se distingue comme une exception à la règle car il est inhabituel pour une entreprise de reconnaître ses erreurs et de les corriger au lieu de profiter des problèmes des joueurs pour gonfler leurs poches.

Nous devons également prendre en considération le nombre croissant de jeux qui sortent inachevés. Heureusement sur la scène indépendante, la plupart de ces jeux sortent en accès anticipé, ce qui indique clairement que le jeu n’est pas terminé, mais cela ne promet pas qu’il le sera à un moment donné, et il existe de nombreux cas de campagnes pleines de promesses qui ne le seront pas plus tard. ils peuvent être rencontrés, mais bon quelque chose est quelque chose, non? L’autre côté de cette sale pièce est le plus souvent présenté sur la scène de superproductions ambitieuses qui mentent sur leurs cycles de développement, les fonctionnalités que leurs jeux comprendront, etc. Des titres comme Hymne, Fallout 76, Cyberpunk 2077 et beaucoup, beaucoup d’autres ont utilisé leurs joueurs les plus fidèles qui réservent leurs titres ou les achètent le premier jour comme bêta-testeurs afin qu’ils leur donnent des commentaires sur un produit clairement trompeur et non poli afin que plus tard dans des mois, voire des années, il devienne ce qui avait été promis au début et que si l’entreprise le voit rentable, sinon le projet est jeté et ce qui vient. C’est ainsi que nous restons avec des jeux multijoueurs avec des communautés pleines de les pirates, simplement mortes ou avec des campagnes de retour, certaines relativement réussies – car récupérer votre argent après une arnaque avec un jeu vidéo n’est pas que cela peut être qualifié de succès non plus – et d’autres qui ne le peuvent pas, avec des entreprises qui éliminent temporairement leur processus de remboursement pour évitez de gaspiller l’argent précieux qu’ils ont gagné avec des campagnes de marketing de plusieurs millions de dollars et un cycle de développement modéré au mieux.

Le marché hyper hype

S’ils racontaient à quelqu’un en dehors des jeux vidéo tout ce que j’ai mentionné sur le système de monétisation moderne de ce marché, ils rencontreraient sûrement quelqu’un qui leur demandait pourquoi ils continuent à participer à ce système, pourquoi ne pas attendre encore quelques semaines Voyons comment le jeu est sorti, pourquoi ils n’arrêtent pas de réserver des jeux et pourquoi ne pas ignorer les titres prédateurs et sûrement beaucoup se retrouveraient sans réponse. Et la vérité est que le marché du jeu vidéo nous manipule pour que nous entrions dans son jeu, que nous jouions selon ses règles. Le marché de engouement ça nous pousse à réserver le prochain titre de cette saga que l’on aime tant, qu’on ne trouve pas de butin d’histoire ou qu’on ne voit pas avec peine comme un pauvre enfant derrière un verre de comptoir ces images incroyables prises avec le mode photo du dernier triple A du moment. Achetez, ne vous étonnez pas tellement, si vous travaillez c’est pour pouvoir vous faire plaisir après tout. Ne regardez pas cette critique de GameSpot qui a donné à Cyberpunk 2077 une note de 7 sur 10 – ce qui est toujours une bonne note -, qui plus est, allez attaquer l’éditeur, l’insulter et la menacer pour avoir même essayé de suggérer que ce jeu Il n’est même pas encore sorti, ce n’est pas le chef-d’œuvre qui va changer votre vie comme vous l’ont dit les autres médias. Total il est plus facile de sortir le jeu rapidement et mal, puis de conserver la fraction des ventes qui ne s’est pas terminée par des retoursAprès tout, la plupart ne le retourneront pas car ils attendront ce fameux patch ou ils ne pourront pas le faire dans le délai imparti et, s’ils le retournent, ils l’achèteront sûrement plus tard car nous ne cesserons jamais de faire campagne pour cela.