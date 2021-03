L’étrange long nuage sur Mars révèle enfin certains de ses secrets

Un vaisseau spatial européen dévoile les secrets de la étrange long nuage cela apparaît encore et encore dans le ciel martien depuis des années.

Le Nuage allongé d’Arsia Mons est une caractéristique particulière sur Mars: un long nuage de glace d’eau brillante s’étendant sur la surface martienne, s’étendant sur le volcan Arsia Mons de la planète jusqu’au volcan Olympus Mons , la plus haute montagne du système solaire. L’étrange phénomène se reproduit chaque année autour du solstice sud de Mars, le nuage se formant et disparaissant quotidiennement pendant 80 jours ou plus à la fois sur la planète rouge.

Cependant, bien que le nuage ne soit pas une nouvelle présence, il est difficile d’observer dans son intégralité en raison du changement de l’atmosphère martienne et des difficultés d’observation depuis l’orbite. Pourtant, l’Agence spatiale européenne Mars Express orbiter a réussi à obtenir un examen approfondi du nuage particulier à l’aide d’un outil spécial: la caméra de surveillance visuelle (VMC), peut-être mieux connue sous son surnom de webcam de Mars.

Dans une nouvelle étude, les astronomes utilisant ces données glanent de nouveaux détails sur le long nuage, y compris sa taille réelle et des détails sur la dynamique complexe en jeu dans le système climatique qui l’entoure.

Une image Mars Express d’Arsia Mons sur Mars et son étrange long nuage, prise le 19 juillet 2020. (Crédit d’image: ESA / GCP / UPV / EHU Bilbao)

Le VMC a été installé à l’origine pour repérer les Lander Beagle 2 , un atterrisseur britannique sur Mars qui a été déclaré perdu et dont on suppose qu’il s’est écrasé.

« Cependant, récemment, le VMC a été reclassé en tant que caméra pour la science », Jorge Hernández Bernal, astronome à l’Université du Pays basque en Espagne et auteur principal de cette nouvelle étude du nuage qui s’inscrit également dans une démarche à long terme. projet d’étude du cloud, dit dans un communiqué .

«La réutilisation du VMC nous a permis de comprendre ce nuage transitoire d’une manière qui n’aurait pas été possible autrement», a déclaré le scientifique du projet Mars Express de l’ESA, Dmitrij Titov, à propos du VMC dans le même communiqué.

Le nuage allongé d’Arsia Mons. (Crédit d’image: DSA / GCP / UPV / EHU Bilboa CC BY-SA 3.0 IGO)

L’outil permet aux scientifiques de «suivre les nuages, de surveiller les tempêtes de poussière, de sonder les structures des nuages ​​et de la poussière dans l’atmosphère martienne, d’explorer les changements dans les calottes polaires de la planète, et plus encore», a ajouté Titov.

Pour cette étude, les astronomes ont utilisé à la fois les observations VMC et les données d’autres instruments de Mars Express en plus des données d’autres missions, notamment Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) de la NASA. Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO), le Viking 2 missions et de l’Organisation indienne de recherche spatiale Mission de l’orbiteur de Mars (MAMAN).

« Nous étions particulièrement enthousiastes lorsque nous avons creusé les observations de Viking 2 des années 1970 », a déclaré Bernal. « Nous avons découvert que cet énorme nuage fascinant avait déjà été partiellement imaginé il y a longtemps – et maintenant nous l’explorons en détail. »

Indices nuageux

De nombreuses missions ont aidé des scientifiques à étudier cet étrange nuage sur Mars. (Crédit d’image: ESA)

Les chercheurs ont découvert que, dans sa plus grande taille, le nuage mesure environ 1 118 miles (1 800 kilomètres) de long et 93 miles (150 km) de diamètre. Le nuage est «orographique», ce qui signifie qu’il se forme lorsque le vent est poussé vers le haut par des éléments de surface comme les montagnes (dans ce cas, Arsia Mons), et est le plus grand nuage de ce type jamais vu sur la planète.

Le nuage est également très dynamique, ont-ils constaté, se formant avant le lever du soleil puis s’étendant rapidement pendant deux heures et demie. Il peut se développer à une vitesse ahurissante de plus de 600 km / h (373 mi / h) avant d’arrêter de s’étendre. Il se détache alors de l’endroit où il s’est formé et s’étire encore plus avant de s’évaporer en fin de matinée. Sur Terre, les nuages ​​orographiques ne sont jamais aussi gros que ce nuage martien, ni aussi dynamiques, ce qui le rend particulièrement étrange.

Maintenant que les chercheurs maîtrisent mieux le cycle de vie et les schémas de ce phénomène, cela leur permettra de cibler et d’observer plus facilement le cloud.

« De nombreux orbiteurs de Mars ne peuvent commencer à observer cette partie de la surface avant l’après-midi en raison des propriétés de leurs orbites, c’est donc vraiment la première exploration détaillée de cette fonctionnalité intéressante – et cela est rendu possible non seulement par la gamme diversifiée d’instruments de Mars Express. , mais aussi son orbite », a déclaré le co-auteur de l’étude Agustin Sánchez-Lavega, responsable scientifique du VMC et professeur de physique à l’Université du Pays basque, dans le même communiqué.

Ce travail a été publié pour la première fois Le 20 décembre dans une étude du Journal of Geophysical Research et a été publié dans le volume 126 du numéro 3 en mars 2021.

