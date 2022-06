L’étrange changement que Stranger Things aura dû à une erreur : les fans l’accepteront-ils ?

in

Netflix

L’avenir de Stranger Things aura peut-être une modification pour l’un de ses personnages, qui est arrivée par erreur et les fans l’ont noté sur les réseaux sociaux. Sachez de quoi il s’agit !

©NetflixL’étrange changement que Stranger Things aura dû à une erreur : les fans l’accepteront-ils ?

choses étranges retourné au service de streaming Netflix fin mai avec le volume 1 de sa saison 4, générant une nouvelle fureur et des records de visionnage lors de son premier week-end, dépassant les marques des autres titres. Le tome 2 sera disponible à partir de ce vendredi 1er juilletmais avant cela, les responsables ont parlé d’une grave erreur dans le script et du changement qui sera mis en œuvre à l’avenir qui pourrait ne pas satisfaire les fans.

Les temps de production et de plate-forme ont été prolongés plus qu’on ne l’imaginait, principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Pour cette raison, ils ont décidé de diviser le quatrième volet en deux parties, bien qu’il ne reste que deux chapitres. L’intrigue se poursuivra avec la révélation de qui est la personne derrière voisine et les étapes suivantes soulever en compagnie de leurs proches.

+ Le changement que Stranger Things aura

Lorsque les sept premiers épisodes sont sortis, la réponse positive des fans a été immédiate, mais il y avait aussi de la place pour commenter ce qu’ils n’aimaient pas trop. Il arrive que la production a fait l’erreur d’oublier l’anniversaire de Will Byers, l’un des personnages les plus importants de l’intrigue de la série depuis le début. Les responsables de l’émission avaient affirmé cette erreur, mais maintenant, ils ont proposé une solution étrange.

Les frères duffer Ils ont expliqué à l’époque qu’il leur était douloureux d’oublier que l’anniversaire était le 22 mars et ils ont réfléchi à la façon de l’ajuster. Dans les derniers jours, ils ont dit que ils pourraient faire un « George Lucas », en modifiant des éléments pour donner du sens à certains problèmes. Dans ce cas, ils prévoient de changer un dialogue de la première saison, où Joyce Byers dit à Will que c’est son anniversaire, pour être en mai au lieu de mars, puisque « mars » et « peut » sembler similaires.

Ainsi, les premières scènes de Sera Avec sa famille et ses amis, ils n’auraient pas l’ingrédient inconfortable de sentir que tout le monde a oublié que son anniversaire était le 22 mars, le jour indiqué dans lequel ils se trouvent. De plus, le frères duffer Ils ont révélé qu’ils l’avaient fait à des occasions précédentes et que les gens ne l’ont pas découvert, donc ce problème ne serait rien de nouveau dans la série qui culminera sa saison 4 ce vendredi 1er juillet dans Netflix.

