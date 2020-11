L’Etoile polaire. Logo interdit en France car il ressemble à Citroën

Un tribunal français a décidé d’interdire temporairement à Polestar d’utiliser son logo en France, à la suite d’une action en justice intentée par Citroën qui allègue une ressemblance excessive avec son logo.

Des documents judiciaires officiels datés de 2017 révèlent que la société mère de Citroën, le groupe PSA, a demandé à Volvo de cesser d’utiliser le logo Polestar, qui comprend une paire de chevrons en forme de croix.

Le constructeur français considère que ce logo est très proche de l’emblème du double chevron de Citroën, que la marque utilise depuis 121 ans, et – par association – du logo stylisé de la marque premium DS.

Volvo a refusé d’accepter la plainte, affirmant que les logos n’étaient pas similaires. Citroën ne l’a pas aimé et a déposé une plainte auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle, mais n’a pas été en mesure de prouver que les deux logos étaient similaires.

Récemment, un tribunal français s’est prononcé en faveur de Citroën et a contraint Polestar à verser 150 000 euros à la marque française – environ 0,05% du montant consacré annuellement à la publicité en France – en plus de 70 000 euros de frais de justice. Polestar a également été empêchée d’utiliser son logo pendant six mois en France, à compter de juillet 2020.

Aucune opération Polestar n’est prévue en France

Reste à voir ce que cela pourrait signifier en termes de lancement potentiel de la marque électrique à la performance en France.

Une source Polestar a déclaré que la marque n’a pas d’opérations en France et qu’elle n’envisage actuellement pas d’opérer, ajoutant qu’un litige est en cours en France concernant l’utilisation du logo Polestar, propulsé par Citroën.

« Bien que nous ne puissions pas commenter les détails de l’affaire, nous pensons que nous sommes de notre côté concernant notre marque et notre logo », a déclaré une source Polestar.

«Nous reconnaissons qu’en tant que nouvelle marque automobile passionnante avec des projets ambitieux pour relever la barre de la mobilité électrique, nous pouvons attirer l’attention des marques automobiles traditionnelles. Cette affaire ne concerne que la France et aucun autre pays ».

Deuxième rappel en un mois. Polestar 2 a de nouveau appelé à l’atelier

Polestar a été officiellement lancé en 2009 sous le nom de Polestar Performance, une sous-marque sportive de Volvo. Le logo actuel est apparu en 2017 lorsque la marque a été lancée en tant que fabricant de voitures électriques performantes.

