L’étoile du Faucon et du Soldat de l’Hiver décompose la motivation impérieuse des Flag Smashers

Pendant très longtemps, le MCU a eu un problème avec la création de méchants mémorables que le public pouvait soutenir. Plus tard, avec Erik Killmonger, Thanos et Baron Zemo, la franchise s’est améliorée pour faire ressortir leurs méchants. Le faucon et le soldat de l’hiver présente une nouvelle menace sous la forme d’une armée d’êtres surpuissants appelés « Flag Smashers », qui mènent des actes de terrorisme partout dans le monde.

Erin Kellyman, qui joue Karli Morgenthau de Flag Smasher, a expliqué pourquoi son personnage choisit d’aller contre le gouvernement. Selon l’actrice, tout a à voir avec le claquement de Thanos, qui a enlevé la moitié de la population de la planète pendant cinq ans, et les retombées de cet incident, connu sous le nom de « blip ».

« Les gens qui sont restés [after the blip] se sont en quelque sorte réunis et se soutenaient beaucoup plus à cause de l’événement traumatisant – la moitié de la population disparaissait – et les frontières étaient ouvertes, et les gens se sont rassemblés, et il y avait plus d’unité. C’est ce qu’elle essaie de reproduire à nouveau, mais avec tout le monde cette fois. «

Avant que Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision avait laissé entendre à quel point le monde avait été complètement déstabilisé à cause de la rupture de Thanos. Sur la base des commentaires de Kellyman, il semble que le retour de la moitié de la population de la planète après cinq ans n’ait pas été sans complications, et il y a au moins certaines personnes qui veulent que les choses reviennent à la façon dont elles étaient après la disparition massive quand il y avait pas de frontières entre les pays.

Bien sûr, cette motivation derrière les actions des Flag Smashers n’excuse pas les actes de terrorisme qu’ils ont commis, ce qui les place directement dans la ligne de mire de Falcon, le Winter Soldier, et du nouveau Captain America, John Walker. Dans le dernier épisode, un affrontement avec les Flag Smashers avait coûté cher à Walker, le forçant à casser et à assassiner l’un des coéquipiers de Morgenthau. Bien que les retombées de cette rencontre soient sans aucun doute violentes, pour l’instant, Kellyman pense que les priorités de son personnage vont au-delà des vendettas personnelles.

« Elle pense qu’elle se bat pour les personnes qui ne sont ni entendues ni vues, les personnes déplacées, donc elle est contre ce pour quoi il se bat. Mais aussi, il n’est pas son objectif principal. Elle a de plus grandes priorités, et je pense que la principale est de s’assurer que tous ceux qui ont été touchés par le Blip sont en sécurité et dans des endroits chauds et ont des fournitures médicales et de la nourriture à manger. «

Le monde de Le faucon et le soldat de l’hiver se révèle être beaucoup plus trouble que ce à quoi les fans de MCU sont habitués. Espérons que la série résoudra finalement la douleur et la perte subies par les différents personnages centraux de manière satisfaisante. Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Florence Kasumba et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle provient de TVLine.

