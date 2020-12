L’étoile de Noël visible ce soir pourrait-elle être l’étoile de Bethléem?

L’étoile de Bethléem qui a conduit les mages vers l’enfant Jésus dans la Bible était-elle la même que l’étoile de Noël qui sera visible lundi (21 décembre)?

En d’autres termes, verrons-nous ce que les mages ont ostensiblement vu il y a 2000 ans?

Ce ne serait pas fou de le penser. Jupiter et Saturne se réuniront lundi, presque fusionnant dans le ciel, un phénomène connu sous le nom de Grande Conjonction qui se produit environ une fois tous les 20 ans. Jupiter et Saturne ont peut-être semblé se réunir trois fois alors qu’ils dansaient l’un autour de l’autre dans le ciel pendant une période de conjonction proche de celle de la naissance de Jésus, au cours de l’année 7 avant JC Il est concevable que cette lumière combinée dans le ciel ait été enregistrée comme une étoile, et associée à la naissance de Jésus, et ainsi nommée l’étoile de Noël, selon EarthSky . C’est en fait pourquoi la Grande Conjonction, comme on l’appelle plus correctement, est également connue sous le nom d’Étoile de Noël – en raison de son lien avec la naissance de Jésus.

Si le récit biblique est une indication, il semble que les gens se souviennent d’avoir vu quelque chose de brillant dans le ciel à l’époque. .

«Maintenant, après la naissance de Jésus à Bethléem… des mages de l’est sont arrivés à Jérusalem, disant: ‘Où est celui qui est né Roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l’est et sommes venus l’adorer.’ ‘ (Matthieu 2: 1, New American Standard Bible)

« … et voici, l’étoile, qu’ils avaient vue à l’est, est allée devant eux jusqu’à ce qu’elle vienne et se tienne là où était l’enfant. Et quand ils ont vu l’étoile, ils se sont réjouis extrêmement avec une grande joie. Et ils sont venus dans la maison et ont vu l’enfant avec Marie, sa mère, et ils sont tombés et l’ont adoré … « (Matthieu 2: 9, New American Standard Bible)

Ainsi, selon l’Évangile de Matthieu, une étoile brillante dans le ciel au moment de la naissance de Jésus a annoncé sa naissance. Mais qu’est-ce que c’était?

Remonter les orbites des planètes au temps de Jésus est assez simple. Comme Magazine d’astronomie rapportées, les orbites de Jupiter et de Saturne alignées en 7 av. Terre ils semblaient se réunir trois fois dans la constellation des Poissons – un événement relativement rare, proposé pour la première fois comme la véritable étoile de Bethléem dans les années 1600 par Johannes Kepler, d’après The Conversation . Selon NASA , avant le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne ne s’étaient pas rapprochés dans le ciel depuis 400 ans, et pas la nuit depuis près de 800 ans. (Pendant ce temps, comme 45Secondes.fr précédemment rapporté , l’année exacte de la naissance de Jésus est incertaine.)

Mais si l’étoile de Bethléem était une conjonction planétaire, a rapporté Astronomy, une paire Jupiter-Saturne n’est pas le seul candidat. En 3 avant JC, Jupiter et Vénus étaient tout aussi proches du point de vue de la Terre que la conjonction Jupiter-Saturne de cette année, et Vénus semble généralement plus brillante de la Terre que Jupiter et Saturne. Ils semblaient alors «fusionner en une seule étoile» en juin 2 avant JC

Les conjonctions planétaires ne sont pas les seules options, a noté l’astronomie. Les astrologues chinois ont noté une « étoile balai » dans le ciel en 5 av. JC, probablement une comète, qui pourrait également expliquer l’étoile de Bethléem. Et les supernovas à travers l’histoire ont regardé les gens sur Terre comme de grandes étoiles brillantes. Mais il n’y a aucune preuve d’une supernova à l’époque de la naissance de Jésus.

Écrit pour The Conversation, Eric M. Vanden Eykel, professeur de religion au Ferrum College en Virginie, a déclaré: «Je crois que l’histoire de l’étoile de Matthew n’existe pas pour informer les lecteurs sur un événement astronomique spécifique, mais pour soutenir les affirmations qu’il fait. sur le caractère de Jésus. «

En d’autres termes, peut-être que Matthew, écrivant des décennies après la mort de Jésus, ne se rappelait pas quelque chose de physique vu dans le ciel mais plutôt une idée spirituelle.