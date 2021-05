L’étoile «  bizarre  » choque les scientifiques avec une étrange supernova

Cette visualisation artistique montre une étoile bleue dépouillant l’hydrogène d’une étoile supergéante jaune. (Crédit d’image: Kavli IPMU / Aya Tsuboi)

La mort violente « bizarre » d’une énorme star a intrigué les scientifiques.

Dans une nouvelle étude, une équipe internationale de chercheurs a utilisé des images du télescope spatial Hubble pour documenter la disparition d’une étoile géante à 35 millions d’années-lumière de la Terre.

Ces images de Hubble ont montré quelque chose d’étrange: l’étoile jaune froide n’avait pas d’hydrogène dans sa couche externe.

« Nous n’avons jamais vu ce scénario auparavant », a déclaré l’auteur principal de l’étude Charles Kilpatrick, chercheur postdoctoral à l’Université Northwestern dans l’Illinois, dans un communiqué.

« Si une étoile explose sans hydrogène, elle devrait être extrêmement bleue – vraiment très chaude », a expliqué Kilpatrick. « Il est presque impossible pour une étoile d’être aussi froide sans avoir d’hydrogène dans sa couche externe. Nous avons examiné chaque modèle stellaire qui pourrait expliquer une étoile comme celle-ci, et chaque modèle nécessite que l’étoile ait de l’hydrogène, qui, de sa supernova , nous savons que non. Cela étend ce qui est physiquement possible. «

Le télescope spatial Hubble a repéré le site de la supernova 2019yvr deux ans et demi avant l’explosion de l’étoile. (Crédit d’image: Charles Kilpatrick / Northwestern University)

Dans les images de Hubble, les chercheurs ont observé l’étoile deux ans et demi avant sa mort dans une explosion de supernova et à travers cet événement dramatique. Ils ont été témoins de ce qu’ils décrivent comme une « supernova sans hydrogène très normale », a déclaré Kilpatrick. Cependant, « l’étoile progénitrice ne correspondait pas à ce que nous savons de ce type de supernova », a-t-il ajouté.

Dans l’étude, les chercheurs suggèrent que, peut-être, dans les années qui ont précédé la mort de l’étoile, elle aurait pu perdre sa couche d’hydrogène de différentes manières. Par exemple, l’étoile pourrait avoir perdu la couche ou, potentiellement, l’hydrogène pourrait avoir été retiré par un compagnon stellaire à proximité. Cependant, en observant l’étoile, ils ont remarqué qu’après l’apparition de la supernova, le matériau projeté par l’étoile lors de l’explosion est entré en collision avec des quantités massives d’hydrogène.

Cela soutenait l’idée que l’étoile avait perdu son linceul d’hydrogène des années avant sa disparition.

« Les astronomes ont suspecté que les étoiles subissent de violentes éruptions ou des affres de la mort dans les années avant que nous voyions des supernovae », a déclaré Kilpatrick. « La découverte de cette étoile fournit certaines des preuves les plus directes jamais trouvées que les étoiles subissent des éruptions catastrophiques, qui leur font perdre de la masse avant une explosion. Si l’étoile avait ces éruptions, alors elle a probablement expulsé son hydrogène plusieurs décennies avant d’exploser. »

Pourtant, les chercheurs n’écartent pas complètement la possibilité qu’une étoile proche ait dépouillé cette étoile de son hydrogène. Pour trouver une telle étoile compagnon, les chercheurs devront attendre que la supernova s’estompe, car sa luminosité obscurcit actuellement la vue. Cette décoloration pourrait prendre jusqu’à 10 ans, selon le communiqué.

Avec ces hypothèses à l’esprit, l’équipe désigne cette supernova, connue sous le nom de 2019yvr, comme un excellent exemple de l’étrange et mystérieuse explosion stellaire.

« Ce que font les étoiles massives juste avant d’exploser est un grand mystère non résolu », a déclaré Kilpatrick dans le même communiqué. Et cette étoile était particulièrement mystérieuse.

« Contrairement à son comportement normal juste après son explosion, l’interaction hydrogène a révélé que c’était une sorte de supernova bizarre », a déclaré Kilpatrick. « Mais c’est exceptionnel que nous ayons pu trouver son étoile génitrice dans les données Hubble. Dans quatre ou cinq ans, je pense que nous pourrons en savoir plus sur ce qui s’est passé. »

Ce travail a été décrit dans une étude publiée le 5 mai dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

