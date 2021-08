Letitia Wright s’est écrasée sur le tournage de Black Panther 2

L’univers cinématographique Marvel (MCU) se prépare à l’un des plus grands défis de ces dernières années. A cette occasion, la hauteur de la tige ne lui laisse aucune production ni record à battre, mais plutôt l’absence d’un de ses personnages centraux. Chadwick Bossman il a perdu la vie le 28 août à cause d’un cancer du côlon, et Panthère noire il s’est retrouvé sans protagoniste.







Pendant un certain temps, on a spéculé que T’Challa serait à nouveau jeté, mais Kevin Feige et son équipe ont rapidement décidé de ne pas remplacer Chadwick Bossman. Au Wakanda pour toujours, le titre qui portera la suite de Panthère noire, les stars seraient les actrices qui faisaient partie du premier film : Letitia Wright, Danaï Gurira et Lupita Nyong’o.

En plein tournage de la deuxième partie de Panthère noire, Date limite a signalé qu’il y avait eu un accident sur le plateau. Letitia Wright, chargé de donner vie à Shuri, s’est retrouvé à l’hôpital avec des blessures mineures après un incident impliquant une scène à risque. « Letitia Wright subi des blessures mineures « , rapporté à partir du support susmentionné.

Ryan Coogler reviendra en tant que réalisateur du film. (IMDb)



Quelques heures plus tard, l’actrice de Panthère noire : Wakanda pour toujours a été déchargé et tout indique que le calendrier des tournages ne sera pas affecté par ce petit incident. Le problème est survenu alors qu’ils tournaient une partie du film à Boston. Il est à noter que la plupart des tournages se déroulent à Atlanta depuis fin juin. Daniel Kaluuya, duc de Winston, Florence Kasumba et Angèle Basset ils complètent le casting du film.

Comment le calendrier de sortie du MCU se poursuit

Depuis un certain temps, merveille il anticipe généralement les premières de ses productions dans les années à venir. À partir de 2021, ils ont dû ajouter les lancements de séries qui sont allés à Disney+, avec WandaVision comme le premier à atteindre la plateforme de streaming, suivi de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki et en fait, « Et qu’est-ce qui se passerait si …? ».







La semaine prochaine, ce sera au tour de Shan-Chi et la légende des dix anneaux, avec Simu liu en tant que protagoniste. Deux mois plus tard, le 5 novembre, ce sera au tour de Éternels de Chloé Zhao, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison clôturera l’année le 17 décembre. Les MCU continuera avec Docteur Strange dans le multivers de la folie (25 mars 2022), Thor : l’amour et le tonnerre (6 mai 2022), Panthère noire : Wakanda pour toujours (8 juillet 2022), Les merveilles (11 novembre 2022), Ant-Man et la guêpe : Quantumanie (17 février 2023), et Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 (5 mai 2023).