Letitia Wright partage une vidéo anti-Vax sur les réseaux sociaux

Letitia Wright a partagé une vidéo anti-vaccination sur Twitter, vendredi, suscitant les critiques de Don Cheadle.

Panthère noire La star Letitia Wright a partagé une vidéo anti-vaccination sur Twitter, vendredi, concernant la pandémie de coronavirus et a été critiquée en ligne. Elle a depuis supprimé le tweet. Gisela Schober / «Mon intention n’était de blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes quant à ce que contient le vaccin et à ce que nous mettons dans notre corps», a-t-elle expliqué dans un tweet supprimé depuis. « Rien d’autre. » La vidéo était intitulée Vaccin Covid-19: faut-il le prendre? et a présenté Tomi Arayomi. «Nous pouvons simplement faire sortir ce (le vaccin) et espérer qu’il ne fera pas pousser des membres supplémentaires, espérons que vous ne développerez pas d’enfants qui ont 11 doigts et 12 orteils, nous espérons le meilleur. Nous avons déjà vu des vaccins endommager », a-t-il déclaré dans le clip. Wright’s Avengers: Fin du jeu costar Don Cheadle a critiqué l’actrice, qualifiant la vidéo de « poubelle chaude ». « Jésus … je viens de faire défiler. Des ordures chaudes. Chaque fois que je m’arrêtais et écoutais, lui et tout ce qu’il disait paraissait fou et fkkkd [sic] vers le haut. Je ne défendrais jamais personne en publiant ça. Mais je ne la jetterai toujours pas pour ça. Le reste, je vais enlever Twitter. Je n’avais aucune idée. « Moderna et Pfizer ont tous deux annoncé des vaccins contre le COVID-19 le mois dernier. [Via]