Letitia Wright hospitalisée après une blessure sur le tournage du tournage de Black Panther : Wakanda Forever

Letitia Wright s’est rendue à l’hôpital suite à une blessure sur le tournage de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Dans la prochaine suite de Marvel, Wright reprendra le rôle de Shuri, et elle a récemment été aperçue sur le plateau de Boston aux côtés de la costar Danai Gurira. Au cours d’un tournage de nuit, Wright aurait subi des blessures mineures en raison d’un incident apparent avec une plate-forme de cascade. Les détails au-delà de cela ne sont pas clairs, mais Marvel a confirmé l’hospitalisation de Wright avec une déclaration.

« Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une cascade pour Panthère noire : Wakanda pour toujours. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait sortir bientôt », a déclaré un porte-parole de Marvel à Variety. C’est certainement une excellente nouvelle, tout bien considéré.

Apparemment, l’incident était de nature mineure et n’affectera pas le calendrier de tournage de la suite de manière significative. Alors que les détails sur l’intrigue de Panthère noire : Wakanda pour toujours ne sont toujours pas clairs, on s’attend à ce que Shuri de Wright joue un rôle substantiel dans l’avenir de l’histoire. Ce que l’on sait, c’est que le regretté Chadwick Boseman n’apparaîtra pas numériquement avec CGI, et le rôle de T’Challa ne sera pas refondu. Cela a alimenté la spéculation selon laquelle Shuri pourrait être nommé le prochain Black Panther.

De nombreuses autres stars originales seront présentées dans la suite à venir. D’autres membres de la distribution de retour du premier Panthère noire inclure Danai Gurira comme Okoye, Lupita Nyong’o comme Nakia, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Winston Duke comme M’Baku et Angela Bassett comme Ramonda. Il a été récemment rapporté que Dominique Thorne ferait ses débuts dans le rôle de Riri Williams, alias Ironheart, dans le film précédant la première de son propre film. Coeur de pierre séries sur Disney+. Thorne a depuis été aperçu sur le tournage.

Ryan Coogler a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole et sera également de retour dans le fauteuil du réalisateur. Il développera davantage le monde de Wakanda avec une série télévisée distincte après Okoye de Gurira également en développement chez Disney +. Alors que la perte de Boseman a été dévastatrice, les acteurs et l’équipe espèrent lui rendre hommage en poursuivant l’histoire de manière satisfaisante. Le producteur Kevin Feige a noté que le plan est d’honorer l’héritage que Boseman a aidé à construire.

« Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et une personne inspirante qui a affecté toutes nos vies professionnellement et personnellement », a déclaré Feige lors de la présentation aux investisseurs de Disney l’année dernière. « Sa représentation de T’Challa la panthère noire est emblématique et transcende toute itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel. Et c’est pour cette raison que nous ne refondrons pas le personnage. Cependant, pour honorer l’héritage que Chad nous a aidés construire à travers son portrait du roi du Wakanda, nous voulons continuer à explorer le monde et tous les personnages riches et variés introduits dans le premier film. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir le 8 juillet 2022. Pendant ce temps, Panthère noire les fans peuvent voir un peu plus Boseman interpréter le rôle de T’Challa une dernière fois en regardant la nouvelle série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? sur Disney+. L’émission présente la voix de Boseman dans le rôle de T’Challa, et l’entendre à nouveau pourrait s’avérer émouvant pour les fans. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Black Panther 2, Black Panther