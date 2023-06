Letitia Wright dit que « l’incroyable » Michael K. Williams était « beau avec qui travailler » sur son dernier film

Lors d’un chat exclusif avec PEOPLE, star Letitia Wright réfléchi à travailler avec « l’incroyable » Michael K.Williams sur Entouréle dernier film de l’acteur avant sa mort en septembre 2021. Selon le Panthère noire star, se mettre au travail avec l’acteur décédé sur Entouré était un honneur pour Wright.





Wright a déclaré au point de vente qu’elle connaissait « l’incroyable artiste » grâce à des projets comme Le fil et HBO La nuit de. Wright a ajouté que Williams était également mentionné tandis que le Entouré les cinéastes étaient sur un appel Zoom pour discuter de qui ils voulaient incarner leur personnage mystérieux.

Wright a déclaré au point de vente : « [Director] Antoine [Mandler] était comme, ‘Et si nous obtenons Michael K.?’ Et je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit: ‘Si vous obtenez Michael K., cela solidifiera tout le film.' »

Wright a déclaré qu’après avoir contacté Williams, le défunt acteur était intéressé à s’attaquer au rôle. Elle a déclaré: « Il a quitté tout ce qu’il faisait et il a dit: » Écoutez, je vous ai eu. Je vous ai eu les gars. Je veux faire partie de ça. «

Le Mort sur le Nil L’acteur a ajouté que « l’énergie » et l’intégrité que Williams a apportées à l’ensemble de Entouré « c’était beau à voir. »

Wright a déclaré: « Il était si beau de travailler avec lui, honnêtement. Je pense qu’il allait aux Bahamas ou quelque chose après [shooting]. Nous étions dans le froid glacial du désert. Il est comme, ‘Je vais aux Bahamas.’ J’étais comme, d’accord, je parie. »

Après qu’on lui ait demandé si les acteurs et l’équipe rendaient hommage à Williams après le décès de l’acteur, Wright a déclaré qu’ils « étaient tous dans différentes régions du monde » au moment de la mort de Williams, ajoutant que « nous nous sommes tous parlé en ligne et avons essayé partager ses condoléances avec sa famille, avec ses amis. »





Letitia Wright a noté que les acteurs et l’équipe de Surrounded veulent toujours rendre hommage à Michael K. Williams « en équipe »

L’acteur a noté: « Nous n’avons pas encore fait cela en équipe. Mais quand nous nous verrons tous, ce sera la principale chose dont nous discuterons et dont nous parlerons, et j’ai l’impression que nous pourrons le faire. «

Dans EntouréWright joue Moses « Mo » Washington, un personnage qui s’inspire du vrai soldat Buffalo Cathay Williams.

Wright a noté que jouer à Mo était un grand attrait pour elle.

Wright a dit : « [It was] quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant pour moi-même en tant que femme noire menant un film, et la force du personnage vraiment. Son parcours m’a vraiment inspiré, et je voulais en faire partie et être celui qui le raconterait. »

L’acteur a également révélé le message principal qu’elle tire de Entouré. Elle a dit: « Quand vous avez juste la conviction que votre avenir sera différent et que vous ne devez jamais abandonner cela. »

Wright a ajouté : « N’abandonnez jamais de croire que vous méritez quelque chose de beau dans la vie, quelque chose qui pourrait vous appartenir. Mo s’est battue pour ça et elle l’a fait jusqu’à la toute fin, donc ça m’est vraiment resté. »

Outre Wright et Williams, Entouré met également en vedette Jamie Bell, Jeffrey Donovan et Brett Gelman. Le film a été écrit par Andrew Pagana et Justin Thomas, avec Aaron Ginsberg, William Green, Jason Cloth, Richard McConnell et Suraj Maraboyina en tant que producteurs exécutifs. Wright est également coproducteur du film, avec Mandler, Aaron L. Gilbert, Jason Michael Berman, Derek Iger et Ade O’Adesina.

Entouré arrive sur Digital le 20 juin.