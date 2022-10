Letitia Wright dit que Black Panther a « changé ma vie pour toujours »

Panthère noire : Wakanda pour toujours est l’un des projets les plus attendus de Marvel Studios, et il y a une tonne de pression sur le film après la perte de Chadwick Boseman. Le défunt acteur était le personnage principal du film de 2018 Panthère noireet sa seule présence a fait du film l’un des plus mémorables du catalogue MCU.





À présent, Wakanda pour toujours continuera sans Boseman, car un autre personnage prendra le relais. Bien que cela reste à confirmer, la toute nouvelle bande-annonce semble certainement que Shuri de Letitia Wright sera la prochaine Black Panther, élargissant considérablement le personnage que nous avons vu lors de ses trois précédentes apparitions dans des longs métrages. Au cours d’une interview avec Entertainment Weekly, l’actrice explique ce Wakanda pour toujours et son rôle signifiait pour elle.

« Nous n’avons pas vu cela à grande échelle, où il y a une jeune femme noire qui est une princesse, et elle est aussi une scientifique », explique Wright. « J’ai ce sentiment de fierté quand une jeune femme vient vers moi et me dit : ‘Hé, tu m’as fait me sentir intelligente à l’école, et tu m’as donné l’impression que je peux être dans la technologie aux côtés d’un homme, et je me sens autonome.’ Cela a changé ma vie pour toujours. »

Bien sûr, un rôle important dans Marvel ne manquera pas de changer la vie, car le public qu’elle atteindra sera plus grand que jamais avec la suite à venir. Les fans peuvent s’attendre à voir Shuri, Ironheart et Namor, car nous avons vu de brefs aperçus des personnages dans la dernière bande-annonce. Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles le 11 novembre, plus tard cette année.





Letitia Wright partage des détails concernant les blessures sur le plateau

Panthère noire : Wakanda pour toujours compte beaucoup sur Letitia Wright pour devenir la nouvelle star de la franchise. Cependant, le tournage du projet s’est arrêté l’année dernière lorsque l’actrice de 28 ans a subi une blessure sur le plateau entraînant une fracture grave de l’épaule et une commotion cérébrale, nécessitant un bref séjour à l’hôpital.

Au cours de sa conversation avec EW, Wright a discuté de sa blessure et de la façon dont le réalisateur Ryan Coogler l’a aidée tout au long du processus.

« C’était une situation malheureuse qui m’a un peu retardé, mais à cette époque, je me suis entouré de ma famille et d’amis », a déclaré Wright. « Ryan, il m’a incroyablement soutenu. Et ce fut un moment pour moi de gagner du courage que je n’avais jamais eu auparavant et je ne savais pas que j’en avais. » Elle poursuit : « Tu sais, quand tu traverses des situations et que tu te dis : « Je ne savais pas que j’avais autant de force en moi jusqu’à ce que je les traverse » ? C’était mon expérience. J’ai eu la guérison dont j’avais besoin. , et je suis retournée sur le plateau, et j’étais déterminée à ne pas laisser cela me limiter », dit-elle. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, et si je ne peux pas faire les choses que j’ai l’habitude de faire ?’ Mais par la grâce de Dieu, j’ai survécu et je suis revenu plus fort. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Lupita Nyong’o, Danai Gurira et Winston Duke aux côtés de Wright. Les fans rempliront les théâtres locaux lorsque le film dirigé par Ryan Coogler débarquera dans les cinémas le 11 novembre.