Letitia Wright de Black Panther reçoit des critiques pour avoir partagé une vidéo anti-vaccination

La co-star des Avengers de Letitia, Don Cheadle, lui a reproché de partager la vidéo.

Letitia Wright reçoit des critiques pour avoir partagé une vidéo anti-vaccination sur Twitter.

La vidéo était tirée d’un épisode de la série de panels YouTube On the Table. Le présentateur Tomi Arayomi a affirmé que le nombre de décès liés aux coronavirus avait été gonflé pour garder les gens dans la peur et a contesté la sécurité du nouveau vaccin contre le coronavirus et la sécurité des vaccins en général.

« Je ne comprends pas médicalement les vaccins, mais j’ai toujours été un peu sceptique à leur sujet », a-t-il déclaré. Tomi (qui n’est pas médecin et n’a pas de formation médicale) a également fait des commentaires transphobes dans la vidéo.

Vendredi (4 décembre), le Panthère noire L’actrice a partagé un lien vers la vidéo sur Twitter aux côtés de l’emoji des mains en prière. Le tweet semble maintenant avoir été supprimé. Letitia a été immédiatement confrontée à un contrecoup pour le message et son nom a commencé à être tendance sur Twitter.

LIRE LA SUITE: Black Panther rend hommage à Chadwick Boseman, décédé à l’âge de 43 ans

Moi: -sees Letitia Wright est tendance-

Moi: y a-t-il une bande-annonce pour ce film spatial qu’elle et John Boyega étaient censés faire parce que ça avait l’air cool

Moi: -voit pourquoi Letitia Wright est tendance-

Moi: pic.twitter.com/UTT82IpStF – 🦌deerismes🦌 (@deerismes) 4 décembre 2020

« Letitia Wright est tendance »

Moi: Oh, ils auraient peut-être annoncé Black Panther 2 et Shuri pourrait prendre le relais de BP. Génial!

Après avoir vu pourquoi elle est à la mode: anti-vaxxer et a aimé un tweet disant d’annuler BP2 ..

😬😬😬🥴🥴#letitiawright pic.twitter.com/xGuZIaIpr5 – Luthien (@LuthienDior) 4 décembre 2020

* voit Letitia Wright tendance *

OMG EST-ELLE OK?

* voit qu’elle est vivante *

Oh ouf elle va bien

* voit pourquoi elle est tendance *

Non, elle ne va pas bien 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/d8lQ37XVD0 – Alecia Smith (@ the_a_bomb94) 4 décembre 2020

Trashy de diffuser ce genre de désinformation a ensuite eu le culot d’aimer un article qui dit d’annuler Black Panther 2. Faites simplement une déclaration et dites que vous quittez les films pour que nous puissions tous passer à autre chose et aimer quelqu’un qui est reconnaissant pour un tel rôle #ByeLetitia – noelle (@ noellej20) 4 décembre 2020

En réponse aux critiques, Letitia a tweeté: « Si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. Mais posez des questions et pensez par vous-même …. vous êtes annulé. » Elle a ensuite applaudi plusieurs personnes sous son tweet qui l’ont appelée pour « diffusion de désinformation ».

Un fan l’a exhortée à étayer son interrogatoire par des preuves scientifiques réelles. Elle a répondu: « Respectez totalement ce que vous dites ici. J’ai également entendu des médecins qualifiés qui ont fait retirer leurs articles et vidéos. Ai-je toujours tort de me demander ce qui se passe? »

Et lorsque certains ont essayé de lui expliquer ce qu’est la « luciférase » (un ingrédient prétendument inclus dans le vaccin) (c’est un « terme générique pour la classe des enzymes oxydantes qui produisent la bioluminescence, et se distingue généralement d’une photoprotéine »), elle a répondu: « Le nom Lucifer est un choix intéressant * ouvre la Bible *. »



Tweets de Letitia Wright. Photo: @letitiawright via Twitter

Don Cheadle a maintenant appelé son Avengers: Fin de partie co-vedette sur Twitter. Dans un tweet maintenant supprimé, il a cité Letitia sur Twitter et a déclaré: « Bye Letitia ».

Un utilisateur de Twitter a demandé à Don de lire le contenu de la vidéo, et il a répondu: « Je le ferai. Mais même si cela me dérange, il n’y a aucun moyen que je la jette à la poubelle. »

Les gens ont également exhorté Don à appeler publiquement Letitia à propos du contenu transphobe de la vidéo, et il a tweeté: « Si elle passait à la transphobe, tirez. Mais je lui apporterai personnellement si elle dit quelque chose de fou. Pas sur Twitter. C’est ça. comment je le fais avec des amis et comment j’espère qu’ils le feront avec moi si je me fkkk. essayer de le trouver maintenant. »

Après l’avoir lu, il a ajouté: « Jésus … je viens de faire défiler. Des ordures chaudes. Chaque fois que je m’arrêtais et écoutais, lui et tout ce qu’il disait semblait fou et fkkkd. Je ne défendrais jamais personne en publiant ça. Mais j’ai quand même gagné ‘ t la jeter dessus. le reste je vais enlever twitter. je n’avais aucune idée. «

mon intention n’était de blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes concernant ce que contient le vaccin et ce que nous mettons dans notre corps. Rien d’autre. – Letitia Wright (@letitiawright) 4 décembre 2020

Letitia a maintenant clarifié son raisonnement pour publier la vidéo dans un autre tweet. Elle a déclaré: « Mon intention était de ne blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes concernant ce que contient le vaccin et ce que nous mettons dans notre corps. Rien d’autre. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂