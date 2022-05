Letitia Wright a déclaré avoir honoré Chadwick Boseman dans Black Panther 2

in

Letitia Wright a assuré lors d’une interview que tout le casting et l’équipe de Black Panther : Wakanda Forever ont rendu hommage à Chadwick Boseman.

©IMDBPanthère noire et Shuri

Chadwick Boseman Il est décédé tragiquement après avoir perdu une bataille contre le cancer le 28 août 2020. Son travail sur le Univers cinématographique Marvel Il est doublement valorisé car, atteint de cette terrible maladie, il est toujours allé de l’avant en donnant vie à un super-héros emblématique et une grande référence pour la communauté afro-américaine : Panthère noire. Ils travaillent actuellement sur une suite à la franchise et leur énergie est toujours là.

Comment développeront-ils la deuxième partie sans Boseman ? Le réalisateur du film, Ryan Coogler, a restructuré le film pour qu’il soit un hommage à l’acteur et à son personnage. On ne sait toujours pas de quoi parle cette nouvelle histoire située au sein de la Phase 4 du MCU, mais une chose est sûre : ce sera l’adieu au roi T’Challa qui a su conquérir les publics du monde entier. ¡merveille ne choisira pas un autre acteur pour le rôle !

un hommage éternel

Letitia Wright joue Shuri, la sœur de T’Challa, et parle à Variété dit ce qui suit : « Nous lui rendons hommage en nous engageant dans cette histoire qu’il a commencée, l’héritage qui a commencé avec cette franchise. Nous nous sommes engagés chaque jour à travailler dur, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et nous sommes confrontés à de nombreuses circonstances ! Beaucoup de difficultés. Nous nous sommes réunis en équipe et avons tout mis dans ce film, donc je suis ravi que vous le voyiez. ».

La vérité est que nous ne savons pas comment l’intrigue du film traitera de la mort de Chadwick Bosemanbien que selon les déclarations d’interprètes tels que Lupita Nyong’o Oui Angela Bassette la présence de l’acteur s’est fait sentir sur le plateau de tournage et sûrement Panthère noire : Wakanda pour toujours servir pour que tous ceux qui ont aimé et admiré le protagoniste fassent leurs adieux à cet être humain qui est parti très tôt.

Panthère noire : Wakanda pour toujours C’est un film très attendu par le fandom du Univers cinématographique Marvel. Il y a des rumeurs sur Internet qui pointent vers la possibilité que Namor, le premier mutant et roi de l’Atlantide, fasse ses débuts dans ce film qui cherchera à clore le cycle de Chadwick Boseman avec beaucoup de respect et d’émotion en même temps que l’histoire de Shuri et des autres personnages avancera. Le film sortira le 22 novembre 2022.

