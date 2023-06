Leticia Calderón, avez-vous quitté Televisa pour travailler sur « Rental Mother » de Netflix ?

Est-ce la fin d’une époque pour Leticia Calderon à la télé? La célèbre actrice mexicaine, qui a débuté sa carrière au sein de l’emblématique maison de production en 1983, semble avoir pris un virage surprenant en participant à la série « Maman de location » de Netflix. Ce nouveau projet marque un changement important dans sa carrière et a suscité des spéculations sur son avenir dans la maison de production qui lui a donné sa première opportunité dans l’industrie du divertissement.

Avec une longue liste de telenovelas à succès à son actif, dont « Esmeralda », « La indomable », « Laberintos de pasión » et « Valeria y Maximiliano », Leticia Calderón a captivé le public pendant des décennies avec son talent d’actrice et sa polyvalence.

Cependant, sa participation à « Rental Mother » représente un nouveau défi pour l’actrice, puisqu’elle incarne un personnage complètement différent de ceux qu’on a l’habitude de voir avec elle.

Dans ce projet, Leticia Calderón assume le rôle de Nora, une femme qui s’éloigne complètement de ses rôles précédents. Ce changement de record a suscité l’intérêt des fans et des critiques, qui se demandent si cette nouvelle incursion marque un adieu définitif à Televisa de la part de l’actrice.

Leticia Calderón dans « Rental Mother » (Photo: Netflix)

LETICIA CALDERÓN A-T-ELLE QUITTÉ TELEVISA?

Leticia Calderón a récemment clarifié les spéculations sur sa supposée distanciation de Televisa, précisant que sa participation à des projets externes ne signifie pas la fin de sa relation avec la société de production.

Dans une interview accordée au journal mexicain Excelsior, l’actrice a exprimé sa gratitude envers l’entreprise qui la soutient depuis 40 ans, déclarant : « Je travaille depuis 40 ans pour une entreprise qui m’a soutenu et j’espère continuer à le faire, ce à quoi je suis totalement reconnaissant.”.

Cependant, il a également reconnu l’importance d’explorer de nouvelles opportunités et d’élargir son horizon dans l’industrie.

« Aussi avoir la possibilité de sortir un peu de sa zone de confort et de faire d’autres genres de choses pour d’autres entreprises, pour d’autres personnes, avec d’autres thématiques et d’autres personnages, c’est très enrichissant.”.

Concernant sa participation à la série Netflix, « Rental Mother », Leticia Calderón a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en elle pour interpréter un personnage complexe et effrayant.

« Je suis vraiment, vraiment reconnaissant que l’une des plus grandes plateformes d’aujourd’hui m’ait appelé et m’ait fait confiance pour sauter dessus et rendre ce personnage si compliqué et effrayant.« , il ajouta.

Bien que ce projet représente une nouvelle étape passionnante dans sa carrière, l’actrice a précisé que cela n’impliquait pas d’arrêter des projets pour Televisa, mais plutôt de se tester professionnellement dans d’autres productions.

COMMENT VOIR « RENTAL MOTHER »?

« Rental Mom » a été créée sur Netflix le mercredi 14 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série mexicaine, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.