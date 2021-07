Lethal Weapon 5 pourrait encore arriver avec Mel Gibson, le réalisateur dit Corey Feldman

Les chances de Arme mortelle 5 apparemment diminué après le décès du réalisateur Richard Donner. Cependant, il semble toujours y avoir une chance que la suite se produise avec la star Mel Gibson prenant les rênes. Les quatre premiers films de L’arme fatale, dont chacun mettait en vedette Gibson aux côtés de Danny Glover, ont tous été réalisés par Donner. Avant sa mort, Donner avait dit qu’il prévoyait de Arme mortelle 5 pour servir de son dernier film en tant que cinéaste.

Pendant la pré-production sur Arme mortelle 5 semblait être sur la bonne voie, tout s’est arrêté ce mois-ci lorsque Donner est décédé à l’âge de 91 ans. Comme Donner était si fortement impliqué dans ce projet avec chaque versement précédent, il est difficile d’imaginer passer à autre chose sans lui. Une avenue potentielle, cependant, serait que Gibson, qui a obtenu d’énormes distinctions en tant que réalisateur, remplace Donner pour diriger la suite tant attendue.

Une personne qui pense que c’est une possibilité réelle est Corey Feldman. En tant que l’une des stars de Les Goonies, Feldman connaissait également très bien Donner, car les deux avaient souvent discuté de la fabrication Les Goonies 2. Après le décès de Donner, Feldman et Gibson se sont récemment rencontrés et ont parlé de la mort de leur ami. Comme Feldman nous l’a dit dans une nouvelle interview exclusive, ils ont également discuté Arme mortelle 5, et Corey s’inquiétait de l’énorme pression que Donner aurait subie avant de se lancer dans ce projet.

« L’une des choses que Mel m’a mentionnées, parce que nous avons commencé à parler de Arme mortelle 5 vs. Goonies 2 et toute cette débâcle, et j’ai dit que je savais qu’il n’y avait aucun moyen qu’il ait pu s’en sortir Mortel 5. Parce que, vous savez, il ne l’avait tout simplement pas en lui. Vous ne pouvez pas regarder sept moniteurs à la fois et filmer sept caméras pendant ces séquences d’action et regarder chaque détail de tout quand vous avez 91 ans. C’est beaucoup de pression… Dieu le bénisse, il était motivé et il se serait présenté sur le plateau et aurait fait de son mieux, sans aucun doute, mais je savais que c’était beaucoup demander à un homme de 91 ans. «

Mel Gibson puis a dit à Feldman comment certaines personnes ont recommandé qu’il soit celui qui dirigerait Arme mortelle 5 maintenant que Donner n’est plus avec nous. Feldman a soutenu l’idée, et bien que rien d’officiel ne soit en préparation, il espère que la discussion inspirera Gibson à reprendre la pré-production de la suite en tant que réalisateur.

« Alors, Mel me dit: » Eh bien, vous savez, les gens ont dit que je devrais peut-être le diriger. » Et j’ai dit : ‘Tu devrais ! Ce serait super.’ Alors, qui sait. Le but était peut-être que cela encouragera Mel à prendre la barre et à diriger Arme mortelle 5. »

Si Arme mortelle 5 finit par se produire avec Gibson ou un autre réalisateur, Feldman taquine que cela pourrait également conduire à The Goonies 2. Si Gibson ne prend pas le relais pour Arme mortelle 5, Feldman pense qu’il faudra un autre acteur ou quelqu’un qui a été impliqué dans le film original pour qu’il soit un succès.

Pour l’instant, les fans devront se contenter de quatre Arme mortelle films car il n’y a aucune garantie qu’il y en aura un autre. Vous pouvez consulter notre interview complète avec Feldman sur YouTube.

