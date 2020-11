Lethal Weapon 5 est en cours de travail confirme Mel Gibson

Il y a eu des discussions concernant Arme mortelle 5 depuis quelque temps maintenant. Si l’on en croit Mel Gibson, des travaux sont actuellement en cours sur la suite proposée, qui verrait le réalisateur original Richard Donner revenir à son poste derrière la caméra. De plus, Gibson retrouverait sa co-star Danny Glover pour une dernière remise des gaz en tant que Riggs et Murtaugh. Que le film soit réalisé ou non est une toute autre question.

Mel Gibson fait actuellement la promotion de son nouveau film Homme gros. Lors d’une discussion récente avec Bonjour Amérique, on a demandé à l’acteur si Arme mortelle 5 était encore une possibilité. Gibson n’avait pas grand-chose à dire en termes de détails, mais il a confirmé que Richard Donner y travaillait effectivement au moment où nous parlons. Voici ce que Gibson avait à dire.

« Absolument. L’homme qui était derrière tout ça, l’homme qui l’a amené à l’écran et lui a donné les goodies y travaille en ce moment, Richard Donner. C’est une légende. »

Plus tôt cette année, le producteur Dan Lin a confirmé que le plan était de réunir tout le gang d’origine pour la suite. Ceci est particulièrement significatif car Richard Donner, qui a eu 90 ans cette année, n’a pas réalisé de film depuis 2006. 16 blocs. Mais il était derrière la caméra pour les quatre films précédents et il semble qu’il veuille revenir pour terminer ce qu’il a commencé. L’entrée la plus récente de la franchise était Lethal Weapon 4. En 1998, elle est donc en sommeil depuis plus de deux décennies. Bien que Fox l’ait fait revivre en tant qu’émission de télévision qui a duré trois saisons.

Les détails de l’intrigue pour la suite restent fermement secrets. On ne sait pas non plus à quel point le projet est proche de devenir une réalité. Le studio doit encore donner le feu vert officiel et la logistique doit être élaborée. Compte tenu de l’état du monde, cette logistique est plus compliquée qu’elle ne l’aurait été autrement. Il y a aussi la question de Mel Gibson.

Le cinéaste a fait un petit retour ces dernières années, mais il est toujours aux prises avec les retombées de son célèbre discours antisémite et de son arrestation très médiatisée contre DUI au début des années 2000. Plus tôt cette année, Winona Ryder a relancé la question, affirmant que Gibson avait fait des commentaires insensibles aux communautés LGBTQ + et juives lors d’une fête à laquelle elle assistait. Pour sa part, Gibson a déclaré que Ryder mentait sur les commentaires allégués.

Sur quatre entrées, les films Lethal Weapon ont rapporté plus de 950 millions de dollars au box-office mondial. Compte tenu de cela, et de l’obsession actuelle d’Hollywood pour «tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau», il y a peut-être lieu de penser que Arme mortelle 5 pourrait bien faire financièrement, si toutes les pièces peuvent être réunies. Cependant, pour diverses raisons, cela peut être plus facile à dire qu’à faire. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet par vous-même sur la chaîne YouTube Good Morning America.

