Lethal Weapon 5 devrait passer directement en streaming sur HBO Max

Arme mortelle 5 est susceptible d’aller directement au streaming plutôt qu’à une sortie en salles traditionnelle, ont affirmé des rapports récents sur la suite de l’action. Suite à l’annonce que Mel Gibson dirigera et jouera à la fois dans Lethal Weapon 5, des rapports ont déclaré que la suite très attendue sera « développée pour HBO Max alors que le service continue de constituer sa liste de longs métrages qui seraient diffusés en avant-première sur le streamer. «

La dernière fois que le public a passé du temps avec Riggs et Murtaugh, c’était dans les années 1998 L’arme fatale 4, le film ayant rapporté plus de 285 millions de dollars au box-office. De toute évidence, HBO Max est convaincu qu’il peut poursuivre le succès de la franchise sans sortie sur grand écran, en utilisant la propriété emblématique pour augmenter encore sa production de streaming. Cette évolution vers une version en streaming pour Arme mortelle 5 n’est pas trop surprenant, la situation mondiale actuelle poussant de nombreuses sorties de tentpoles hors des cinémas et dans nos maisons grâce à l’émergence d’une grande variété de plates-formes, chacune d’entre elles s’efforçant d’être la meilleure.

La première Arme mortelle a présenté au public la paire adorable de détectives LAPD dépareillés, Martin Riggs, un ancien béret vert qui est devenu suicidaire après la mort de sa femme, et Roger Murtaugh, un vétéran de la force de 50 ans qui devient trop vieux pour cela . Interprété respectivement par Mel Gibson et Danny Glover, le duo est devenu instantanément des icônes du genre, la franchise donnant naissance à plusieurs suites et faisant appel à Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li et Chris Rock en cours de route.

Le plan pour Arme mortelle 5 était de faire revenir le réalisateur original Richard Donner au fauteuil du réalisateur après toutes ces années. Malheureusement, Donner est décédé en juillet de cette année à l’âge de 91 ans, des rapports antérieurs indiquant que la mort du cinéaste mettrait fin au développement de la cinquième suite. Au cours du week-end cependant, Mel Gibson a prouvé que ces rapports étaient faux, révélant lors du Q&A à ‘An Experience with Mel Gibson’ à Londres qu’il prendrait en fait la barre. « L’homme qui a réalisé tous les films Lethal, Richard Donner, c’était un grand type », a déclaré Gibson lors de l’événement. « Il développait le scénario et il est allé assez loin. Et il m’a dit un jour : ‘Écoute gamin, si je donne un coup de pied dans le seau, tu le feras.’ Et j’ai dit : ‘Tais-toi.’ Mais il est bel et bien décédé. »

Il a continué, révélant que Mel Gibson donnerait en effet suite à la demande de Donner. « Mais il m’a demandé de le faire et à l’époque je n’ai rien dit », a déclaré l’acteur. « Il l’a dit à sa femme, au studio et au producteur. Je dirigerai donc le cinquième. »

Alors que l’intrigue est encore inconnue, Richard Wenk, scénariste de L’égaliseur, est à bord pour rédiger le dernier brouillon du scénario. Arme mortelle 5 n’a pas encore de date de sortie, mais attendez-vous à entendre des mises à jour de la sortie de HBO Max à l’avenir. Cela nous vient de Deadline.

